Organizada pela Fundação Cecierj, vinculada da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, a feira volta a ser presencial depois de dois anosDivulgação

Publicado 26/11/2022 18:03 | Atualizado 26/11/2022 18:03

Rio - Quem visitar a Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação (FECTI) vai conferir a exposição de 114 projetos, que serão apresentados por estudantes do ensino fundamental II, médio ou técnico de instituições de ensino do estado do Rio. O evento será realizado nos dias 26 e 27 de novembro, no Instituto Superior de Educação do Rio (Iserj/Faetec), que fica na Rua Mariz e Barros, 273, Praça da Bandeira. A entrada é gratuita.

Organizada pela Fundação Cecierj, vinculada da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, a feira volta a ser presencial depois de dois anos. Em sua 16ª edição, a FECTI vai reunir mais de 300 alunos e 160 professores orientadores e coorientadores de 70 escolas localizadas em 27 municípios, além da consolidação da parceria com ações de ciência e tecnologia no Estado do Rio de Janeiro, com a adesão de 16 feiras afiliadas, sendo 15 realizadas no estado do Rio de Janeiro e uma nacional (São Paulo) com projetos indicados de escolas do Rio. Os visitantes poderão conhecer os resultados das pesquisas desenvolvidas, pelo resumo, pôster e vídeo da apresentação dos estudantes.

“Esses números mostram a dimensão da FECTI, esse importante programa de divulgação científica da Fundação Cecierj, pela abrangência alcançada e por envolver alunos de diferentes escolas de todo o nosso estado. A FECTI, ao longo desses 16 anos, vem se consolidando como um evento de destaque no campo da ciência e tecnologia e que valoriza o aprendizado e vivência dos estudantes que se interessam por essa área do conhecimento. É nossa missão promover uma educação pública e de qualidade para a população fluminense e isso passa por iniciativas como a FECTI”, destacou o presidente da

Fundação Cecierj, Rogerio Pires.

Programação

Os projetos selecionados podem ser conferidos das 10h às 17h, nos corredores do térreo e no Ginásio Esportivo do ISERJ. Além da apresentação, a programação da FECTI vai contar com oficinas para os professores orientadores, oferecidas pela Praça da Ciência Itinerante:

No domingo, às 10h, vai acontecer a mesa-redonda ‘Enfoques do Ensino da Astronomia’ com Hélio Jacques Rocha Pinto, diretor Observatório do Valongo (UFRJ), Flávia Requeijo, coordenadora de projetos do Planetário do Rio de Janeiro, Lavínia de Oliveira, criadora do canal de instagram Gravidade X (@gravidade_x) de conteúdo educativo de Física e Astronomia, e Jackson de Farias, planetarista e mediador educativo do Museu de Astronomia e Ciências Afins.

A banda do Centro Técnico de Educação Profissional – Marechal Hermes vai fazer uma apresentação, às 15h, e a premiação acontece às 16h no auditório 133.

“A FECTI volta em 2022 a seu formato presencial com a apresentação pelos estudantes dos resultados dos projetos de pesquisa desenvolvidos em colégios do estado do Rio, tornando possível o diálogo entre alunos expositores, professores orientadores e visitantes. A iniciativa da feira de ciências tem se mostrado extremamente importante, ao permitir que os alunos tomem contato com o processo de investigação no ambiente escolar, contribuindo não somente para a melhoria do ensino e o surgimento de novos cientistas, mas também para a formação de cidadãos críticos e participativos”, destacou a coordenadora da Fecti, professora Vera Cascon.

Premiação

Os projetos selecionados serão avaliados pelo Comitê Científico, composto por professores e pesquisadores ligados a instituições de ensino e pesquisa e museus de ciência. Alunos e professores que participam da FECTI concorrem a premiações, como troféus e medalhas para a escola e alunos dos projetos mais bem colocados em cada categoria: Ciências no Ensino Fundamental II, Ciências Biológicas & da Saúde, Ciências Exatas e da Terra e Desenvolvimento de Tecnologia ou Interdisciplinar. Há o Prêmio Divulgação Científica para o melhor projeto, considerando a apresentação dos estudantes e a escrita científica, e o Prêmio Meninas na Ciência para o grupo composto por integrantes do sexo feminino que se destacar no evento.

Os alunos concorrem ainda a indicações para feiras de ciências, como a FEBRACE 2023, organizada pela Universidade de São Paulo (USP); a FenaDante do Colégio Dante Alighieri em São Paulo; Ciência Jovem, iniciativa do Espaço da Ciência de Olinda (PE) e a Mostratec, realizada pela Fundação Liberato – Novo Hamburgo (RS).