Ralf Gonçalves Crespo, de 47 anos, passou por cirurgia no Hospital Ferreira Machado, no centro de Campos, e seu estado de saúde é grave Reprodução

Publicado 26/11/2022 17:32 | Atualizado 26/11/2022 17:55

Rio – Um sargento dos Bombeiros foi baleado, na madrugada deste sábado (26), dentro do Centro de Manutenção Regional do Corpo de Bombeiros em Campos dos Goytacazes. De acordo com a corporação, Ralf Gonçalves Crespo, de 47 anos, foi baleado por um suspeito que invadiu a unidade. Ele passou por cirurgia no Hospital Ferreira Machado, no Centro de Campos, e seu estado de saúde é grave.



Segundo o Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas por volta de 3h50 para atender uma ocorrência de uma pessoa baleada na Rua Sacadura Cabral. O suspeito, identificado como Danilo Machado, de 32 anos, foi encaminhado para o Hospital Ferreira Machado. O estado de saúde do homem é considerado estável.



Em nota, o Corpo de Bombeiros repudiou o ataque. Segundo informações preliminares, o militar foi atacado a tiros após Danilo invadir o local.

Procurada, a Polícia Civil informou que o homem foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. A investigação está em andamento na 134ª DP (Campos dos Goytacazes), para esclarecer a motivação do crime.