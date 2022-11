Ele teria fugido de Madureira, em decorrência de uma operação realizadas pelos policiais do batalhão de Rocha Miranda - Divulgação

Publicado 26/11/2022 18:49 | Atualizado 26/11/2022 19:03

Rio - Policiais militares prenderam o criminoso foragido Carlos André dos Santos, conhecido como Andrezinho da Nova Holanda, 46 anos, gerente do tráfico de drogas do Morro do Cajueiro, em Madureira, na Zona Norte, em um hospital no Méier, nesta sexta-feira (25). A ação ocorreu com base em informações repassadas pelo Disque Denúncia.

Uma equipe do 9º BPM (Rocha Miranda) foi acionada para verificar um acidente de trânsito com vitimas não fatais, na Avenida Ministro Edgard Romero, em Madureira. No local, dois homens estavam caídos e populares informaram que eles estavam em uma moto Yamaha, e que no cruzamento da via colidiram com um veículo modelo Fiesta. O motorista do carro fugiu sem prestar socorro.

Os dois foram levados para o Hospital Salgado Filho, no Méier. Na unidade, os policiais receberam a informação de que um dos feridos, Carlos André, era o gerente do tráfico de drogas do Morro do Cajueiro e teria fugido da região em decorrência de uma operação realizada por agentes do batalhão de Rocha Miranda.

Após atendimento médico, ele recebeu voz de prisão, pois contra ele havia um mandado de prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), pelos crimes do tráfico de drogas e associação para produção e tráfico e condutas afins.