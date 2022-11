Uma arma e um automóvel foram apreendidos - Divulgação/PMERJ

Publicado 26/11/2022 17:44 | Atualizado 26/11/2022 17:46

Rio- Uma perseguição entre policiais militares e dois suspeitos de cometerem uma série de assaltos em Irajá, na Zona Norte, terminou com confronto, acidente e um criminoso baleado na Avenida Ubirajara, neste sábado (26).



De acordo com a PM, os suspeitos não respeitaram ordem de parada de agentes do 41º BPM (Irajá) e bateram com o carro em um poste, atirando contra os militares logo em seguida. Uma arma e o automóvel usado na perseguição foram apreendidos.

Na ação, o segundo criminoso roubou um outro veículo e está foragido. Há reforço de policiamento na região e buscas na tentativa de localizá-lo. A ocorrência está em andamento.