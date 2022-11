Imagens flagram policiais militares nos acessos da comunidade - Rede Social

Publicado 27/11/2022 19:16 | Atualizado 27/11/2022 20:09

Rio - Moradores relataram um intenso tiroteio no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, neste domingo (27), na Zona Norte do Rio, dois dias depois da operação da Polícia Militar que deixou seis suspeitos mortos na região. De acordo com o Instituto Fogo Cruzado, os disparos começaram por volta das 16h.Nas redes sociais, internautas relataram a presença de policiais, incluindo um caveirão, no interior da comunidade. Em imagens divulgadas, é possível ver ainda viaturas nos acessos do morro.