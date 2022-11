Ranier Felipe dos Santos Lemache foi identificado como um dos homens que agrediu o cantor Gilberto Gil no Catar - Reprodução

Ranier Felipe dos Santos Lemache foi identificado como um dos homens que agrediu o cantor Gilberto Gil no CatarReprodução

Publicado 27/11/2022 18:32 | Atualizado 27/11/2022 18:56

Rio – Um dos homens que atacou o cantor Gilberto Gil no Catar , durante a estreia do Brasil na Copa do Mundo 2022, na última quinta-feira (24), no estádio Lusail Iconic, foi identificado neste domingo (27)

Ranier Felipe dos Santos Lemache é empresário de Volta Redonda e tem duas franquias de alimentação na cidade, uma do Spoleto, de comida italiana, e outra da pizzaria Domino's.

No vídeo das ofensas à Gil, é ele quem aparece com uma camisa da seleção escrita "Papito Rani" nas costas.



Ele e mais alguns apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) agrediram o cantor com gritos e xingamentos: "Vem, vem. Você ajudou o Brasil pra c... Vamo lá. Vai lá. Valeu, Lei Rouanet. Obrigado, filho da p...", diz um dos brasileiros no vídeo gravado pelos próprios agressores.

A nova onda da extrema direita é cometer crimes. É terrorismo, ameaça, injúria. O crime foi filmado, aparentemente o bandido se orgulha do que fez com Gilberto Gil (80 anos de idade), a quem presto toda a minha solideriedade. Vamos tornar o vagabundo famoso. Lixo humano, escória! pic.twitter.com/xTnFX3t9G8 — André Janones (@AndreJanonesAdv) November 27, 2022

Um perfil no Instagram chegou a ser criado para ajudar nas buscas de "Papito Rani". Gil estava acompanhado da mulher, Flora, e de dois netos, Francisco Gil e João Gil.



No sábado, 27, a família assistiu à partida entre Argentina e México, em Doha. Nas eleições presidenciais de 2022, o cantor declarou voto em Lula. Ele foi ministro da Cultura durante a gestão do petista entre 2003 e 2008.



O amigo Caetano Veloso criticou a ação dos bolsonaristas e cobrou punição aos ofensores.



"Meu irmão na música e na vida, Gilberto Gil, foi injuriado por bolsonaristas no Catar. Ele tem 80 anos e estava com sua esposa. Quero prestar solidariedade ao gênio Gil e dizer que nós, artistas, assim como a verdadeira sociedade, esperamos que os criminosos sejam punidos", disse Caetano, em publicação nas redes sociais.

Flora Gil, de 62 anos, opinou sobre o futuro dos bolsonaristas que proferiram ataques contra ela e seu marido , Gilberto Gil, de 80, durante a partida entre Brasil e Sérvia na Copa do Mundo no Catar. Em resposta ao youtuber Felipe Neto, a empresária afirmou que espera vê-los pagar pela violência.

"Já passou da hora do poder legislativo criar um projeto de lei contra esses delinquentes que jogam ódio contra pessoas na rua por motivos políticos. Não dá em nada! Se existe crime contra a honra por injúria, isso aqui deveria ser muito mais grave!", iniciou Felipe Neto no Twitter. "A Hora deles vai chegar, Felipe", ponderou Flora Gil, ao retweetar o youtuber.