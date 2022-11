Jovem é encontrado morto dentro de loja em Anchieta - Reprodução

Publicado 27/11/2022 17:17 | Atualizado 27/11/2022 17:44

Rio – A Polícia Civil investiga a morte do jovem Gabriel Santos, de 19 anos, encontrado morto, na manhã deste domingo (27), em uma loja de rações na Estrada do Engenho Novo, em Anchieta, na Zona Norte do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel Ricardo de Albuquerque foi acionado às 11h18 para socorrer uma pessoa baleada. No local, os militares encontraram Gabriel já sem vida.

A Polícia Militar também foi acionada e afirmou que os policiais encontraram o corpo no local e isolaram a área para perícia.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) também esteve no local, onde realizou perícia. Diligências estão em andamento na DHC para esclarecer a motivação e identificar a autoria do crime. Ainda não há informações sobre a data e local de sepultamento de Gabriel.