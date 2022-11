Caso é investigado pela 93ª DP (Volta Redonda) - Divulgação

Caso é investigado pela 93ª DP (Volta Redonda)Divulgação

Publicado 27/11/2022 18:08

Rio – Um criminoso morreu e outros três homens foram baleados e presos suspeitos de tráfico em Volta Redonda, região Sul Fluminense do Rio, na noite deste sábado (26). De acordo com a Polícia Militar, um policial penal de São Paulo se apresentou na 93ª DP (Volta Redonda), alegando ter trocado tiros com os bandidos quando tentava socorrer seu irmão, que seria executado pelos criminosos no "tribunal do tráfico". Em represália, bandidos teriam incendiado a casa do agente em sua cidade natal.



A Polícia Civil, no entanto, não confirmou a informação. Segundo a PM, os criminosos foram localizados e presos após uma equipe ser acionada para apurar a entrada de quatro homens feridos por disparos no Hospital São João Batista. No local, segundo os militares, um deles não resistiu e morreu.



O caso é investigado pela 93ª DP (Volta Redonda).

Casa incendiada

Após o ocorrido, a casa da família do policial penal foi incendiada na madrugada deste domingo (27) em represália a ação do agente. A residência fica na Rua Santa Maria Madalena, no bairro Jardim Belmonte. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 2h10 e o fogo foi controlado às 3h40. Ninguém ficou ferido.