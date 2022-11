Durante a ação, os agentes apreenderam uma arma - Divulgação

Publicado 27/11/2022 13:18

Rio - Policiais do 6º BPM (Tijuca) prenderam um suspeito de realizar roubos no bairro Grajaú, na Zona Norte do Rio, na noite deste sábado (26). Na abordagem, a equipe verificou que o homem já tinha três passagens pela polícia.

Os agentes foram informados sobre a localização do suspeito, na Rua Mearim, após moradores da região avisarem em um grupo de WhatsApp. Com ele, os policiais apreenderam uma arma.

A ocorrência foi encaminhada para a 20ª DP (Vila Isabel).