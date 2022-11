Governo do Rio realiza simulado de desocupação - Divulgação

Governo do Rio realiza simulado de desocupaçãoDivulgação

Publicado 27/11/2022 12:09

Rio - Abrindo a Semana Estadual de Redução de Riscos de Desastres, o Governo do Rio realizou um simulado de desocupação de 30 comunidades vulneráveis, neste sábado (26). A ação aconteceu por meio da Secretaria de Estado de Defesa Civil (Sedec-RJ) e do Corpo de Bombeiros.

A atividade, realizada simultaneamente em 16 municípios, envolveu 20 órgãos estaduais e municipais, cerca de 800 agentes, militares e voluntários. A iniciativa faz parte do Plano de Contingências do Estado para Chuvas Intensas. Ao todo, cerca de 14 mil moradores foram beneficiados pelo exercício, que testou o acionamento de sirenes em casos de chuvas fortes, deslizamentos e inundações.

"Trabalhamos continuamente para oferecer segurança à população. São ações de orientação para deixar áreas de risco iminente, com o melhor deslocamento para pontos de apoio estabelecidos pela Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros. Essas atividades também preparam nossos agentes de segurança para situações de emergência, reduzindo danos e que, com certeza, vão ajudar a salvar muitas vidas fluminenses", afirmou o governador Cláudio Castro.

A mobilização preventiva, realizada em parceria com as defesas civis municipais, órgãos governamentais e não-governamentais e a sociedade civil, aconteceu no Rio de Janeiro, em São João de Meriti, Magé, Duque de Caxias, Cachoeiras de Macacu, Niterói, Angra dos Reis, Mangaratiba, Barra do Piraí, Barra Mansa, Queimados, Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, Areal e Bom Jardim.

"O simulado faz parte do calendário de ações relacionadas ao Dia Estadual de Redução de Riscos de Desastres, que é comemorado dia 29 de novembro. Mas a preparação para as chuvas acontece o ano todo, com investimentos frequentes e sistemáticos no treinamento de agentes e bombeiros, na capacitação da população por meio de campanhas e simulados e no reequipamento e na modernização operacional", detalhou o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Leandro Sampaio Monteiro.

Daisy Mara da Silva Pereira, de 56 anos, participou do treinamento no bairro Xerém, em Duque de Caxias, e manifestou seu contentamento com a atividade. "É importante saber o que fazer em caso de uma emergência. Agora, quando tocar a sirene, vou seguir imediatamente com minha família para o ponto de apoio mais próximo", disse.