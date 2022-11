Estátua de JK foi recuperada em ação conjunta do 25º BPM (Cabo Frio) e da PRF - Divulgação/Polícia Militar

27/11/2022

Rio - A estátua de Juscelino Kubitschek que desapareceu da Orla Bardot, na cidade de Búzios, na Região dos Lagos, na madrugada de sábado (26), foi recuperada durante uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), na tarde deste sábado. Inicialmente, a Polícia Civil investigava o furto do monumento de bronze em homenagem ao presidente do Brasil, entre os anos de 1956 e 1961, mas a escultura foi retirada do local, que fica em um trecho da Praia da Armação, para restauração.

De acordo com a Polícia Militar, após ações de inteligência do 25º BPM (Cabo Frio), os envolvidos na remoção da estátua da orla Bardot foram identificados e conduzidos para a 127ª DP (Armação dos Búzios), onde o caso foi registrado. Os homens aparecem em imagens de câmeras sistema de monitoramento da prefeitura retirando o monumento, às 2h24 do sábado. Na distrital, eles explicaram que houve uma falha de comunicação, que levou as autoridades a acreditarem que a escultura havia sido furtada.

Entretanto, os homens a levaram para a restauração. A estátua foi entregue para os agentes da delegacia. Em uma publicação nas redes sociais, o prefeito Alexandre Martins confirmou a recuperação da obra. "A estátua já está voltando para a cidade. Foi muito importante as câmeras de monitoramento, identificar as pessoas, o carro", disse prefeito.

Também nas redes sociais, o secretário municipal de Cultura e Patrimônio Histórico afirmou que o monumeto será restaurado por seu criador. "A pedido do prefeito, acabei de conversar com o artista Hidelbrando Lima, que é o escultor criador da obra, na próxima semana iniciaremos o processo emergencial de restauro do querido JK, e em breve ele voltará para a Orla Bardot de onde fica a contemplar o mar de Búzios", explicou. Procurada, a Prefeitura de Búzios ainda não informou se havia autorização para a remoção da estátua do presidente.

Estátua de JK



Inaugurada em 2006 na Orla Bardot, trecho da Praia da Armação, a estátua homenageia o período em que o presidente Juscelino Kubitschek costumava passar suas férias em Búzios, na década de 1950, ocupando uma suíte de um casarão do século XVIII, que pertencia a seu ministro-chefe da Casa Civil, Oswaldo Penido. O monumento foi produzido pelo artista Hildebrando Lima, como presente de Paulo Soares Penido, familiar do então ministro.