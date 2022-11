Estátua faz lembrança ao período em que JK costumava passar suas férias em Búzios, na década de 50 - Reprodução

Publicado 26/11/2022 14:11 | Atualizado 26/11/2022 14:55

Rio - Uma estátua de bronze em homenagem ao presidente Juscelino Kubitschek foi furtada, na madrugada deste sábado (26), na Orla Bardot, localizada em um trecho da Praia da Armação de Búzios, na Região dos Lagos. Segundo a Polícia Civil, agentes pediram imagens de câmeras de monitoramento para identificar a autoria do crime.

De acordo com o secretário de Cultura e Patrimônio Histórico do município, Luiz Romano, em vídeo publicado nas redes sociais, a prefeitura trabalha para localizar o monumento. "Estamos recolhendo imagens de segurança pelo sistema de monitoramento da prefeitura de Armação Dos Búzios, com a Guarda Municipal e com a Polícia Militar para localizar e recuperar a escultura o mais rápido possível", disse.Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento na 127ª DP (Armação dos Búzios). Os agentes requisitaram imagens de câmeras de monitoramento da região e estão em diligências para identificar a autoria do crime.Inaugurada em 2006, localizada na Orla Bardot, trecho da Praia da Armação, faz lembrança ao período em que JK costumava passar suas férias em Búzios, na década de 50, ocupando uma suíte do casarão do século XVIII, que pertencia a seu ministro-chefe da Casa Civil, Oswaldo Penido, onde hoje funciona um restaurante.Produzida pelo artista Hildebrando Lima como presente de Paulo Soares Penido, da família de Oswaldo Penido, dono do local onde Juscelino Kubitschek se hospedava em Búzios.