Com informações do Disque Denúncia, Polícia Militar prende suspeitos de envolvimenro com milícias - Divulgação

Com informações do Disque Denúncia, Polícia Militar prende suspeitos de envolvimenro com milíciasDivulgação

Publicado 27/11/2022 13:11 | Atualizado 27/11/2022 13:17

Rio – Com o apoio de informações repassadas pelo Disque Denúncia, agentes da Corregedoria Geral da Polícia Militar e da 3ª e 8ª Delegacias de Polícia Judiciária Militar (DPJM) prenderam, na tarde deste sábado (26), quatro homens suspeitos de envolvimento com um grupo paramilitar que atua na região de Venda Velha, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, onde aconteceu a captura. Os suspeitos de 40, 30, 25 e 22 anos não tiveram a identidade revelada.

Segundo a Polícia Militar, os agentes receberam a informação de que milicianos armados estariam realizando cobrança aos sábados aos comerciantes da região. Em vigilância na área, os policiais conseguiram localizar e prender dois homens que estavam em carro da modelo Polo e outros dois em uma moto da marca Yamaha.

Com eles foram apreendidos uma pistola Glock G 17, calibre 9mm com a numeração suprimida, um carregador com 16 munições, três carregadores alongados com 106 munições, uma pistola Taurus, calibre 40 com numerações suprimidas, três carregadores com 39 munições, R$ 170 em espécie, um veículo do modelo Polo, uma motocicleta Yamaha Factor sem placa, um relógio, quatro aparelhos celulares e um coldre.

Os suspeitos e os materiais apreendidos foram levados para 54ª DP (Belford Roxo / Central de Flagrantes), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso. Os quatro suspeitos foram indiciados pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa.



Denuncie a localização de grupos paramilitares ao Disque Denúncia. O anonimato é garantido:



Central de atendimento: (021) 2253 1177 e 0300 253 1177

WhatsApp: (021) 99973 1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ