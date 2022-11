Céu nublado na Praia de Copacabana - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 27/11/2022 12:51 | Atualizado 27/11/2022 13:21

Rio – A cidade do Rio recebe, neste domingo (27), os cariocas e turistas com céu nublado a parcialmente nublado ao longo do dia e previsão de chuva fraca a moderada a qualquer momento, podendo ocorrer em forma de pancadas à noite. Os ventos estarão moderados, com rajadas pontuais fortes no período da tarde. Desde a última quinta-feira (24) que o município segue em estágio de mobilização, ocupando o segundo nível em uma escala de cinco, com riscos de ocorrências de alto impacto.

O céu com nuvens, porém, não impede atividades ao ar livre e idas às praias. Quem está na cidade para participar da 27ª Parada de Orgulho LGBTQIAP+, que acontece hoje na praia de Copacabana, na Zona Sul, contará com céu parcialmente coberto durante o evento e com temperaturas entre 27º C e 20º C. Segundo o sistema Alerta Rio, da prefeitura, a previsão vale para toda a Zona Sul e para os bairros da Barra da Tijuca e Jacarepaguá, na Zona Oeste.

Já para os demais bairros da Zona Oeste é prevista a mínima de 21º C. O Centro da Cidade e a Zona Norte terão máximas de 28º C e mínimas de 19º C e 21º C, respectivamente.

A segunda-feira (28) terá cenário similar, com temperaturas entre 27º C e 20º C.

As pancadas de chuva passam a se concentrar durante a tarde e a noite na terça e na quarta-feira. No entanto, o céu seguirá nublado a parcialmente nublado mesmo de manhã, e as temperaturas variam de 20º C a 28º C.

O mês de dezembro chega na quinta-feira (1º) com céu ainda parcialmente nublado a nublado e possibilidades de pancadas de chuva à tarde e à noite, mas as temperaturas sobem e chegam a 30º C, com mínima de 20º C.