Drogas foram encontradas no Terminal de Cargas dos Correios no Aeroporto Internacional do Galeão, no RioFIA- Fundação para Infância e Adolescência

Publicado 06/12/2022 15:33 | Atualizado 06/12/2022 15:37

Rio - Policiais da Delegacia do Aeroporto Internacional do Rio (DAIRJ) e da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) apreenderam, nesta terça-feira (6), uma encomenda que continha diversas drogas no Aeroporto Internacional do Galeão, na Ilha do Governador. Os agentes encontraram maconha, lança-perfumes, ecstasy, crack, haxixe e MD, além de R$ 10 mil em notas falsas.

O material foi encontrado no Terminal de Cargas (Teca) dos Correios do aeroporto após uma ação integrada que contou com apoio da Receita Federal. As substâncias foram enviadas como uma encomenda normal. Com isso, as investigações estão em andamento para identificar os remetentes e os destinatários.