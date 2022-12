Polícia apreende drogas e granadas no conjunto habitacional Minha Casa Minha Vida, em Maricá - Divulgação

Publicado 06/12/2022 16:13 | Atualizado 06/12/2022 16:22

Rio – Policiais do 12º BPM (Niterói) apreenderam duas granadas, grande quantidade de drogas, uma arma falsa e um rádio transmissor, nesta terça-feira (6), em um conjunto habitacional Minha Casa Minha Vida, no bairro de Inoã, em Maricá, na Região Metropolitana do Rio.

De acordo com a Polícia Militar, agentes realizavam uma ação para coibir o tráfico de drogas na região, quando se depararam com homens armados, que dispararam contra os policiais. Houve, então, confronto entre a polícia e os suspeitos. Ninguém ficou ferido ou foi preso.

Após o fim dos disparos, os militares apreenderam o material.