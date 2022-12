Contra ele havia um mandado de prisão pelo crime de roubo qualificado - Divulgação

Publicado 06/12/2022 16:00 | Atualizado 06/12/2022 16:10

Rio - O chileno Pablo Henrique Cifuentes Belmar, de 32 anos, foragido da Justiça de São Paulo, foi preso na tarde desta segunda-feira (5), na Estrada da Rocinha, nas proximidades do Largo da Macumba, na Rocinha, Zona Sul. A captura foi uma parceria entre policiais militares da 2ª Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) e agentes do 23º BPM (Leblon).

Após receber informações da localização do foragido, os militares montaram uma operação para recapturá-lo. Foragido desde 2021, Pablo foi preso nas proximidades do Largo da Macumba, quando tentava retornar para seu esconderijo na comunidade da Rocinha.



Contra ele havia um mandado de prisão, expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelo crime de roubo qualificado. O suspeito foi conduzido à 12ª DP (Copacabana) e encaminhado para o sistema penitenciário.



Denuncie a localização de foragidos da Justiça, de forma anônima, ao Disque Denúncia por meio dos seguintes canais: Central de atendimento: (021) - 2253 1177, 0300-253-1177, WhatsApp: (021) - 99973 1177 e aplicativo Disque Denúncia RJ.