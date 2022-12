Agentes apreenderam mais de 200 tabletes de maconha na casa do suspeito em Campos dos Goytacazes - Divulgação

Agentes apreenderam mais de 200 tabletes de maconha na casa do suspeito em Campos dos GoytacazesDivulgação

Publicado 06/12/2022 15:02 | Atualizado 06/12/2022 15:33

Rio - Um homem não identificado, de 23 anos, foi preso em flagrante, nesta segunda-feira (5), com mais de 200kg de maconha em tabletes, no município de Campos dos Goytacazes, na Região Norte Fluminense. De acordo com a Polícia Civil, essa é a maior apreensão de drogas já realizada na cidade.

Os agentes da 134ª DP (Campos dos Goytacazes) começaram as investigações há cerca de três meses. A instituição monitorava a entrada e saída de drogas em determinada região ligada a uma facção. Com isso, identificaram endereços suspeitos e constataram que um deles seria utilizado como depósito de uma grande quantidade de entorpecentes.

Nesta segunda, os policiais estiveram no local e encontraram mais de 200 tabletes de maconha. Segundo a Civil, o prejuízo dos criminosos é estimado em torno de R$ 500 mil. O responsável pela casa confessou que guardava a droga para que fosse retirada e distribuída pelos traficantes.

O suspeito e o material apreendido foram encaminhados à 134ª DP (Campos dos Goytacazes), onde a ocorrência foi registrada.