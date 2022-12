As viaturas e as motocicletas serão distribuídas para 36 unidades operacionais da corporação, abrangendo as oito regiões do estado do Rio. - Divulgação

As viaturas e as motocicletas serão distribuídas para 36 unidades operacionais da corporação, abrangendo as oito regiões do estado do Rio. Divulgação

Publicado 06/12/2022 16:28 | Atualizado 06/12/2022 16:34

Rio - A Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM) entregou, nesta terça-feira (6), 122 novas viaturas operacionais parcialmente blindadas, 59 motocicletas e 15 veículos pesados adquiridos para desobstruir vias públicas. As viaturas e as motocicletas serão distribuídas entre 36 unidades operacionais da corporação, abrangendo as oito regiões do estado do Rio.

Já os 15 veículos pesados, sendo eles cinco retroescavadeiras, cinco caminhões-prancha e cinco caminhões basculantes, serão distribuídos entre as unidades que atuam na região metropolitana, sob a coordenação dos Comandos de Policiamento de Área (CPAs), além do Comando de Operações Especiais (COE).



Com o apoio e a parceria do Governador Cláudio Castro, que esteve presente na cerimônia de entrega no Aterro do Flamengo, a chegada dos novos veículos é mais um valioso passo no processo de renovação da frota da Corporação.

O secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Pires, fez questão de destacar a importância da tecnologia empregada nas novas viaturas, que são parcialmente blindadas e proporcionam maior proteção aos policiais durante a atuação nas ruas.

"Esse pacote reflete o grande esforço do comando da Secretaria de Estado de Polícia Militar não apenas para atender às demandas da população, mas, sobretudo, para valorizar o nosso bem mais importante, que é o policial militar. Seja através do ganho logístico ou da capacitação da tropa, a evolução nas condições de trabalho de nosso material humano só tende a se refletir em uma atuação mais digna, segura e positiva para toda nossa sociedade", disse o secretário.

As novas aquisições fazem parte de um pacote de 513 viaturas modelos Duster e picape e 300 motocicletas. Até o final deste ano, serão entregues 305 destes veículos e 61 motocicletas.

Diplomação de formandos



Na mesma solenidade, foram diplomados 31 formandos que concluíram o 2º Curso de Apoio às Operações Policiais, ministrado pelo Comando de Operações Especiais (COE) da Corporação.



Os alunos foram capacitados para operar equipamentos pesados empregados em operações especiais, como veículos blindados para transportar tropas em áreas conflagradas, e também maquinário para desobstrução de vias públicas. O curso, que teve duração de quatro semanas, englobou atividades práticas e teóricas, totalizando 189 horas de aulas.



Além de 27 policiais militares do Estado Rio de Janeiro, participaram do curso dois policiais rodoviários federais e dois militares das Forças Armadas.