A chuva fraca a moderada deverá ficar até quarta-feira (8) na cidade, de acordo com o Alerta RioPedro Ivo / Arquivo O Dia

Publicado 06/12/2022 18:37 | Atualizado 06/12/2022 18:52





Tempo no Rio

Rio – A cidade do Rio de Janeiro entrou em estágio de mobilização às 17h25 desta terça-feira (6) devido ao registro de acumulado de chuva na última hora, de acordo com o Centro de Operações Rio (COR). De acordo com o Sistema Alerta Rio, o registro de acumulado de chuva na última hora ficou entre 5,1 e 20 milímetros em pelo menos duas estações meteorológicas do sistema, o que significa o registro de chuva moderada.Os núcleos de chuva atuaram principalmente na Zona Oeste: enquanto em Santa Cruz foram registrados 5,2 milímetros e 6 milímetros em Guaratiba. Além disso, esses núcleos agora avançam em direção ao Centro e às Zonas Norte e Sul. A previsão é de chuva fraca a moderada nas próximas horas.O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. O Rio entrou em Estágio de Mobilização na tarde desta segunda-feira (5) , às 15h, devido à possibilidade de chuva moderada, e retornou à normalidade às 22h.

A chuva fraca a moderada deverá ficar até quarta-feira (8) na cidade, de acordo com o Alerta Rio. O dia permanecerá instável, e as temperaturas seguirão amenas, com a máxima chegando aos 29ºC e a mínima, 17ºC. Entre a quinta-feira (8) e o sábado (10), haverá redução de nebulosidade e os dias seguirão sem previsão de chuva. As temperaturas estarão em elevação, com a máxima chegando a 37ºC no sábado.





A terça-feira foi instável, com previsão de chuva fraca no período da manhã e pancadas isoladas de chuva na parte da tarde. Além disso, os ventos variaram entre fracos a moderados, com as temperaturas em declínio: a máxima não passou dos 30ºC, e a mínima pode chegar aos 20ºC em algumas regiões da cidade.