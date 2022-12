Dia da Inclusão será realizado no Centro de Educação Física, em Sulacap - Divulgação

Dia da Inclusão será realizado no Centro de Educação Física, em SulacapDivulgação

Publicado 06/12/2022 18:09

Rio - A Polícia Militar realiza, neste sábado (10), o "Dia da Inclusão", inciativa que oferece uma manhã de atividades para crianças e adolescentes com deficiência, filhos de policiais militares, no Centro de Educação Física e Desporto, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio.

O projeto é organizado pelo Grupamento Aeromóvel da PM, que disponibilizará um helicóptero para os jovens passearem. Além disso, as crianças poderão participar de atividades recreativas realizadas por profissionais das Diretorias Geral de Saúde (DGS) e de Assistência Social (DAS), atividades com cães da Cinoterapia do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e com os cavalos do programa de Equoterapia do Regimento de Polícia Montada (RPMont).

Os filhos dos agentes também aproveitarão atividades lúdicas e de orientação no trânsito com profissionais do Centro de Fisiatria, do Programa Educacional de Resistência à Violência e às Drogas (Proerd) e do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv).

Esportes adaptados serão oferecidos por equipes do Centro de Educação Física e Desportos. Por fim, a música ficará por conta da Banda de Músicos da Polícia Militar (CIPM- MUS) e da Banda da UPP.

Antes chamada de "Voo da Inclusão", a iniciativa nasceu em 2018 e, em 2021, passou a ser engajado por outras unidades da corporação. Cerca de 170 crianças e adolescentes com deficiência participaram do último encontro.

Serviço:

Dia: 10/12/2022

Horário: 8h às 13h

Local: Centro de Educação Física e Desporto – Av. Marechal Fontenele, 2906, Jardim Sulacap, Rio de Janeiro, RJ