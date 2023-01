Prisioneiros estavam na Penitenciária Lemos Brito, no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu - Marcos Porto / Agência O Dia

Prisioneiros estavam na Penitenciária Lemos Brito, no Complexo Penitenciário de Gericinó, em BanguMarcos Porto / Agência O Dia

Publicado 31/01/2023 11:07 | Atualizado 31/01/2023 11:45

Rio - Após a fuga do três criminosos de alta periculosidade da Penitenciária Lemos Brito (Bangu VI), em Bangu, Zona Oeste, no último domingo (29), os inspetores que estavam de plantão durante a madrugada, declararam em depoimento que as câmeras da unidade estavam desligadas na hora da fuga por conta de uma queda de energia. No entanto, a Light, responsável pela energia do local, nega que houve interrupção no fornecimento no determinado dia.

A empresa informou que faltou energia somente no domingo, horas após a fuga, no horário entre 15h57 e 23h por conta da queda de galhos de árvore sobre a rede elétrica em função do temporal. A concessionária ainda ressalgou que "assim como hospitais, presídios precisam ter geradores para suprir a carga em caso de falha de energia por conta da concessionária como a de domingo, causadas por intempéries".Os três criminosos fugiram em torno das 3h e, no momento, deveria haver sete policiais penas de plantão, porém, dois faltaram ao trabalho na ocasião. Naquela madrugada, cada agente ficou responsável por cerca de 140 detentos, já que a prisão possui 700 presos. Jean Carlos Nascimento dos Santos, o Jean do Dezoito, Marcelo de Almeida Farias Sterque, o Marcelinho da Merindiba, e Lucas Apostólico da Conceição, o Índio do Jardim Novo , conseguiram fugir sem ser notados e sua ausência só foi percebida pela manhã, durante a contagem de presos na troca de turno.Os criminosos usaram uma escada feita com lençóis e madeira para pular os dois muros que cercavam a prisão. No momento da fuga, as guaritas estavam vazias. Ainda assim, as câmeras de segurança deveriam ser suficientes para vigiar os presos, porém, segundo depoimento dos policiais penais, os equipamentos tiveram problemas por conta de uma queda de energia no sábado (28) provocada pela chuva.