Apartamento em chamas fica na Rua de Santana - Reprodução

Apartamento em chamas fica na Rua de SantanaReprodução

Publicado 30/01/2024 15:31 | Atualizado 30/01/2024 16:13

Rio - Um apartamento pegou fogo no complexo de três prédios conhecido como "Balança mas não cai", na Avenida Presidente Vargas com a Rua Santana, no Centro do Rio. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas no edifício por volta de 14h15.

Segundo a corporação, militares do Quartel Central trabalharam no local e conseguiram apagar o fogo. O incêndio, que ocorreu no 19º andar, não deixou feridos.