Policiais militares na pista em que ônibus circulam na Rodoviária do Rio, próximos ao veículo que foi sequestrado - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 12/03/2024 17:29 | Atualizado 12/03/2024 19:53

Rio - O sequestro a um ônibus da Viação Sampaio realizado nesta terça-feira (12) na Rodoviária do Rio, em Santo Cristo, na Zona Portuária da cidade, que deixou pessoas feridas , lembra outros episódios de violência envolvendo o transporte no município. O mais marcante é o do ônibus 174, no ano 2000, que durou quatro horas.

No dia 12 de junho de 2000, um ônibus da linha 174 foi sequestrado na Rua Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio, por volta das 14h20. Dez passageiros ficaram sob o domínio do sequestrador Sandro do Nascimento por cerca de quatro horas, período em que policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) negociavam com o criminoso para a soltura dos reféns. O caso ganhou repercussão nacional e o sequestro foi transmitido ao vivo pelas TVs.



O sequestrador saiu do veículo usando a professora Geise Firmo Gonçalves como escudo e ela acabou morta. Um dos policiais do Bope se aproximou do criminoso, mas acertou a refém ao efetuar o disparo.



Nascimento ainda deu outros três tiros contra Geise. O sequestrador foi colocado em um camburão e morreu asfixiado dentro do veículo. Os agentes foram acusados de homicídio qualificado, mas foram absolvidos pelo Tribunal do Júri do Rio.



Em caso mais recente, em 20 de agosto de 2019, outro ônibus foi sequestrado no Rio de Janeiro, na Ponte Rio-Niterói. O sequestrador, identificado como Willian Augusto da Silva, manteve 39 passageiros reféns por mais de três horas.



O criminoso acabou sendo alvejado por um atirador de elite do Bope quando saiu do veículo e morreu no local. Descobriu-se depois que ele portava uma arma de brinquedo. Os reféns não ficaram feridos. O caso ficou marcado pela cena do então governador, Wilson Witzel, com os braços erguidos comemorando a morte do sequestrador e a conclusão do caso sem outros feridos.

Crimes próximo à Rodoviária do Rio



Além do sequestro a um ônibus da Viação Sampaio que deixou pessoas baleadas na tarde desta terça-feira (12), a região da Rodoviária do Rio, em Santo Cristo, na Zona Portuária da cidade, já registrou outros dois casos desde dezembro do ano passado.

Em janeiro deste ano, um ônibus que vinha de Angra dos Reis, na Costa Verde Fluminense, foi sequestrado por criminosos armados na Avenida Francisco Bicalho , próximo à Rodoviária do Rio. Os suspeitos abordaram o veículo em um sinal e anunciaram o sequestro, obrigando o motorista a dirigir até a comunidade Kelson's, na Penha, na Zona Norte, enquanto roubavam as pessoas.

O crime foi gravado por uma câmera do ônibus. Nas imagens, o condutor é abordado às 21h53 por um homem armado que o obriga a abrir a porta. Em seguida, três assaltantes entram no veículo e um deles atira para o alto. Enquanto dois passam a catraca para roubar os passageiros, um fica ao lado do motorista o ameaçando com uma arma e apontando o caminho até a comunidade.

Imagens mostram ação dos bandidos que sequestraram um ônibus que vinha de Angra dos Reis. Na ação, o motorista foi obrigado a dirigir até a favela Kelson's, na Penha.



Ainda pela filmagem é possível ver o momento que o criminoso, que está ao lado do condutor, se abaixa ao ver o que aparenta ser uma viatura da Polícia Militar, que passava ao lado do ônibus. O percurso da Rodoviária do Rio até a Favela Kelson’s dura quase 14 km. Durante todo o sequestro, que durou quase 20 minutos, nenhum dos assaltantes cobria o rosto. Segundo testemunhas, eles roubaram celular, aliança, relógio e dinheiro.

Após o roubo, os suspeitos desceram na favela Kelson’s e liberaram o motorista a seguir viagem, que levou todos os passageiros até a 22ª DP (Penha) para registrar o caso. Segundo uma passageira entrevistada pelo DIA na época, na delegacia, um dos celulares roubados foi rastreado e a localização indicou o Complexo da Maré, na Zona Norte, uma das bases da maior organização criminosa do Rio.

Já em dezembro do ano passado, três dias antes do Natal, outro ônibus, que vinha de São Paulo em direção à Rodoviária do Rio, foi sequestrado por criminosos na Avenida Francisco Bicalho . Na ocasião, o veículo passava pela avenida quando cerca de cinco criminosos ameaçaram o motorista e anunciaram o assalto. Eles roubaram todos os passageiros, entre as vítimas, três turistas chineses, que perderam celulares, passaportes e R$ 2 mil em dinheiro.

Os bandidos ainda obrigaram o motorista a seguir com o ônibus para uma das entradas do Complexo da Maré. O caso foi registrado na 4ª DP (Praça da República).

Sequestro com feridos

Policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foram acionados, na tarde desta terça-feira (12), para uma ocorrência com feridos e reféns na Rodoviário do Rio, na Zona Portuária da cidade. Conforme apurado, um criminoso armado fez 16 passageiros reféns dentro de um ônibus da viação Sampaio na plataforma central, após uma tentativa de assalto.

Ao todo, duas pessoas ficaram feridas do lado de fora do coletivo. Segundo a Polícia Militar, uma foi baleada. Bruno de Lima Soares, de 34 anos, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. Ele foi ferido no tórax e passa por cirurgia. Seu estado de saúde é grave.

Já a segunda vítima foi atingida por estilhaços, atendida no posto médico da rodoviária e liberada

