A Polícia Civil investiga possíveis sucessores de Pipito - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 08/06/2024 13:28 | Atualizado 08/06/2024 13:39

O delegado William Rodrigues, da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, afirmou neste sábado (8) que a morte do miliciano Pipito, ocorrida na noite desta sexta-feira (7), representa um duro golpe para o grupo paramilitar. Em entrevista na Cidade da Polícia, no Jacarezinho, Rodrigues deu mais detalhes da ação que terminou com a morte do bandido e revelou que o bando costumava trocar de carros constantemente para despistar os agentes.

"Foi um grande baque na estrutura da milícia. Nós conseguimos desarticular a milícia naquela região e agora partimos na investigação de eventuais sucessores", comemorou. Segundo ele, as buscas seguem para identificar possíveis sucessores do criminoso. "Estamos investigando quem seriam as possíveis sucessões, mas ainda não temos dados nesse sentido", disse.

Segundo o delegado, o alvo era investigado há muito tempo. O foragido trocava de carros frequentemente, o que atrapalhou as investigações. No entanto, o cerco foi realizado, com resistência por parte do miliciano, que contava com dois seguranças.

"A Draco monitorava esse elemento há muito tempo. O Pipito era um alvo prioritário da Polícia Civil. Ontem (sexta), conseguimos monitorar os veículos que ele se deslocava, três carros. Ele trocava de carro constantemente. Conseguimos localizar a casa onde ele se escondia a partir do último carro que ele utilizou. Nesse momento, decidimos fazer um cerco a esse imóvel. Logo de cara, dois dos seus seguranças foram presos, na porta. Já que o local é cercado, ele resistiu à prisão. Nos apresentamos como policiais e houve troca de tiro. Ele foi baleado no terraço e pulou pro terreno vizinho, até ser capturado pelas equipes."

William também falou sobre o material apreendido durante a ação. "Na porta da casa, foram apreendidas duas pistolas e uma quantidade grande de munição com os seguranças dele. Com o Pipito, foi apreendida uma pistola, vários carregadores, aparelhos celulares, contabilidade da milícia, material que eles usam na esfera criminal", disse.