A boneca original à esquerda, em comparação com a Annabelle do filme, queimada no incêndioReprodução / Redes sociais

A boneca da Annabelle, que é a vilã da franquia de filmes com o seu nome, foi destruída no incêndio da Casa Warner nesta terça-feira (9), no Shopping Nova América , Zona Norte do Rio. No entanto, a sua versão original, que inspirou o artefato assombrado dos cinemas, está trancada há décadas em um museu nos Estados Unidos e permanece lá até hoje.

fotogaleria

Raggedy Ann, como é chamada este brinquedo de pano, foi dada de presente a uma estudante de enfermagem em 1970. Segundo ela, a boneca aparecia em locais onde ela não havia sido deixada e supostamente, chegou a atacar uma pessoa.

Então, Ed e Lorraine Warren, casal que investigava relatos paranormais, foram chamados para analisar o objeto. A dupla afirmou que ela estava possuída e a levou para o seu museu em Connecticut, nos Estados Unidos, onde está isolada em uma caixa com a mensagem "não abra", além de outras peças assombrados coletadas por eles.

O museu está fechado para o público geral desde 2019 por causa de leis locais que impedem a existência de uma exposição em área residencial. No entanto, ocasionalmente, Raggedy Ann e outros artefatos são movidos para exibições.

Memes

Após o incêndio que atingiu a Casa Warner, as redes sociais foram tomadas por memes associando a fatalidade à presença da boneca, que seria "amaldiçoada". "Os americanos tentaram matar essa boneca três vezes. Bastou ela vir ao Rio de Janeiro, uma única vez", disse um usuário do X, antigo Twitter.

Alguns usuários brincaram que ela foi a responsável pelo incêndio. Outras pessoas ficaram tristes pela boneca, que conquistou fãs ao redor do mundo, acabar destruída desta forma.