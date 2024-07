Diversos notebooks utilizados para as transações financeiras foram apreendidos - Reprodução

Publicado 25/07/2024 09:45

Rio - A Polícia Civil prendeu, em flagrante, cinco pessoas que trabalhavam em um falso escritório de empréstimos na Rua Sacadura Cabral, no Centro do Rio, nesta quarta-feira (24). Na ação, diversos notebooks utilizados para as transações financeiras foram apreendidos.

No local, existia uma espécie de "callcenter", onde os funcionários realizavam contato com idosos e pensionistas que possuíam dívidas com supostos juros abusivos e ofereciam o serviço de contestá-las, prometendo a redução e/ou ressarcimento dos valores já pagos.



Esse é o terceiro falso escritório identificado e fechado por agentes da 6ªDP (Cidade Nova) em menos de um mês.



As investigações da distrital ocorrem para coibir a prática de golpes financeiros praticados por escritórios que enganam pessoas, sob a alegação de auxiliá-los na redução de valores de dívidas já contraídas, em que, na realidade, os criminosos adquirem novos empréstimos em nomes das vítimas sem o devido consentimento. Os valores arrecadados costumam ser transferidos para contas de terceiros, chamados de “laranjas”.