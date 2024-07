Da esq. pra dir., a advogada Raiza Palmeira, a jornalista Jackeline Oliveira, a presidente da Comissão, Monica Cunha, o representante da roda, Wanderso Luna, e a coordenadora da Comissão, Marina Ribeiro - Reprodução / Redes sociais

Da esq. pra dir., a advogada Raiza Palmeira, a jornalista Jackeline Oliveira, a presidente da Comissão, Monica Cunha, o representante da roda, Wanderso Luna, e a coordenadora da Comissão, Marina RibeiroReprodução / Redes sociais

Publicado 30/07/2024 12:43 | Atualizado 30/07/2024 12:50

Rio - A Comissão de Combate ao Racismo da Câmara Municipal do Rio de Janeiro vai oficiar o Consulado Argentino e a Associação Orff-Schulwerk da Argentina sobre o caso da argentina e do brasileiro que imitaram macacos durante roda de samba Pede Teresa, no último dia 19, na Praça Tiradentes, Centro do Rio. A decisão foi tomada durante reunião realizada nesta segunda-feira (29).O objetivo da comissão é que as instituições se pronunciem sobre o ocorrido e que confirmem, de forma oficial, a identidade da argentina para que as investigações prossigam.

"A comissão está acompanhando de perto o caso. Vamos oficiar a Asociación Orff Argentina para entender quais medidas administrativas serão tomadas e também o Consulado Argentino para obter a confirmação oficial da identidade da mulher. Esse é mais um caso de racismo recreativo entre tantos outros que não são filmados nem noticiados. Instituímos a Comissão de Combate ao Racismo (CCOR) que tem a responsabilidade institucional de propor ações para prevenção, combate e superação do racismo na cidade do Rio. A CCOR não tolerará desrespeito com a cultura, territórios e comunidade negra carioca", afirmou a presidente da Comissão de Combate ao Racismo, Monica Cunha.Nesta semana, a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) identificou e intimou , por meio de cartas, o casal. Ainda não há informações sobre as datas dos depoimentos e nem de que forma serão realizados, já que o suspeito mora em São Paulo e a suspeita é estrangeira.Na última sexta-feira (26), duas novas testemunhas que presenciaram a cena prestaram depoimento. O empresário João Ricardo, 37, e o jornalista Thiago Teixeira, 37, afirmaram que o casal chegou a imitar os sons dos animais. João e Thiago aparecem ao fundo do vídeo e estavam editando um vídeo para a página que administram sobre sambas do Rio no momento da ocorrência.A professora argentina veio ao Rio para um evento no Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, entre os dias 15 e 19 deste mês. A Junta Diretiva Internacional do Fórum Latino-americano de Educação Musical (Fladem) pediu à seção brasileira uma investigação sobre a estrangeira e informou que os investigados não são associados à entidade e que o vídeo foi gravado quando o seminário já havia terminado.A Associação Orff-Schulwerk da Argentina defendeu a professora na terça-feira (23), alegando que o ato não tem conotação racista. A organização sem fins lucrativos informou que a argentina é associada há muitos anos. A nota diz ainda que, no país, "no contexto de uma atividade pedagógica, a imitação de animais não tem conotação racista".