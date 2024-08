Vitor Vieira Belarmino fugiu sem prestar socorro ao fisioterapeuta Fábio Toshiro Kikuta - Divulgação

Publicado 06/08/2024 14:16 | Atualizado 06/08/2024 16:40

Rio - O influenciador Vitor Vieira Belarmino, que atropelou e matou o fisioterapeuta Fábio Toshiro no dia do seu casamento, continua foragido, 23 dias após o acidente. Durante este período, a viúva, Bruna Villarinho, faz uma campanha nas redes sociais pedindo ajuda sobre informações que levem ao paradeiro do suspeito.

Na manhã desta terça-feira (6), Bruna criou um perfil nas redes sociais intitulado 'Justiça por Toshiro', no qual pede para que o público compartilhe a imagem do influenciador para que alcance o maior número possível de pessoas. A viúva trabalha com a hipótese de que Vitor possa ter fugido para outra cidade ou até mesmo de estado.



Ainda nas redes sociais, Bruna reforçou que toda a família está devastada. "Só queremos aliviar um pouquinho essa dor que nos consome todos os dias", afirmou.

Em outra publicação, a viúva comentou também um pouco do pesadelo que tem vivido nos últimos dias.

"Viagem de lua de mel que deu lugar a um enterro. Sonhos que viraram pesadelos, até pelas cenas que se repetem na minha mente, o tempo todo, e não saem dos meus pensamentos, da minha cabeça. Uma família que foi construída, por nós dois, e destruída por esse indivíduo. Nossa filha, nossa Kikutinha, que iríamos planejar logo depois de retornar de viagem…. Não deu tempo! Nossas famílias que estão desnorteadas", revelou.



Segundo a Polícia Civil, a 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) investiga o caso.

Relembre o caso



Fábio Toshiro tinha acabado de se casar em um sítio em Guaratiba quando o atropelamento aconteceu. Na ocasião, o casal deixou as malas no hotel CDesign na Avenida Lúcio Costa e atravessou para passear no calçadão, quando foi surpreendido pelo veículo.

Segundo testemunhas, com o impacto, a vítima invadiu o carro de luxo modelo conversível do influenciador. Em seguida, Vitor e outros quatro ocupantes do veículo retiraram o corpo e fugiram do local. O automóvel foi apreendido em um condomínio da região por agentes da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), que encontraram vestígios de uma taça quebrada e vinho derramado.

Segundo investigações, a BMW do influenciador acumula mais de R$ 51 mil em dívidas. De acordo com informações do Detran, o veículo, que tem placa cadastrada no Guarujá, litoral de São Paulo, tem histórico de 21 multas vencidas entre novembro de 2020 e maio de 2024, que somam mais de R$ 6 mil. O atraso no pagamento do IPVA já chega a R$ 44 mil.

Em último posicionamento, a defesa do influenciador alegou que ele dirigia dentro da velocidade permitida no momento da colisão e não estava alcoolizado. O advogado Gabriel Habib disse ainda que irá provar que foi um acidente e que o rapaz não teve culpa na morte da vítima.



"Sobre não ter socorrido a vítima, a defesa esclarece que Vitor chegou a parar o veículo mais à frente, mas não voltou ao local do acidente porque ficou em choque no momento, sem reação, e teve medo de linchamento porque viu que populares começaram a se aglomerar no local", afirmou.

Procurado novamente nesta terça-feira (6), a defesa não se pronunciou. O espaço está aberto para manifestações.