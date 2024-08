Material apreendido durante operação na Cidade de Deus - Reprodução

Material apreendido durante operação na Cidade de DeusReprodução

Publicado 15/08/2024 10:16 | Atualizado 15/08/2024 10:23

Rio - A Polícia Militar realiza uma operação, nesta quinta-feira (15), na Cidade de Deus, Zona Oeste, com objetivo de recuperar veículos roubados e clonados, remover barricadas, além de garantir a segurança de agentes envolvidos na demolição de construções irregulares. Até o momento, cinco suspeitos foram presos, além de três fuzis, três pistolas e drogas apreendidas.

Segundo a corporação, atuam no local agentes 18° BPM (Jacarepaguá), com apoio do 9º BPM (Rocha Miranda) e 14º BPM (Bangu).

Serviços impactados



Devido a ação, cinco escolas municipais tiveram o funcionamento interrompido. Além disso, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, as clínicas da família José Breves e Lourival Francisco de Oliveira acionaram o protocolo de acesso mais seguro e, para segurança de profissionais e usuários, suspenderam o início do funcionamento e estão em avaliação para abertura.

Já o Centro Municipal Hamilton Land mantém o atendimento à população. Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas na manhã desta quinta-feira (15).



Ações criminosas

Alvo de constantes operações, a Cidade de Deus, comandada pelo Comando Vermelho (CV), é palco de constantes guerras entre criminosos por disputa de território. Segundo investigações, a facção promove a maior parte dos conflitos armados na capital e no interior do estado. Além disso, a comunidade também é apontada por receber a maioria dos veículos roubados na Avenida Brasil e adjacências.

Ainda no mês de julho, a região foi alvo da Ação Ordo, em que as Forças de Segurança do estado tinham o objetivo de combater o transporte clandestino e construções irregulares. A megaoperação pretendeu ainda mapear os serviços explorados ilegalmente por criminosos e asfixiar financeiramente as organizações criminosas, que promovem uma guerra na disputa pelo controle de territórios.

Na ocasião, houve confusão entre agentes e moradores por conta da demolição. Segundo relatos, os residentes se queixaram de não terem sido notificados sobre a derrubada dos imóveis e alegaram que usavam os espaços como local de trabalho. Em vídeos que circularam nas redes sociais foi possível ver um grupo agredindo o ex-secretário Municipal de Juventude, Salvino Oliveira.