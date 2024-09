Reparo de vazamento na Rua Teixeira de Castro, em Bunsucesso, deixa moradores sem água - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Reparo de vazamento na Rua Teixeira de Castro, em Bunsucesso, deixa moradores sem águaReginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 25/09/2024 07:41 | Atualizado 25/09/2024 09:19

Rio - Moradores dos bairros de Bonsucesso, Higienópolis, Ramos e da comunidade Parque União, no Complexo da Maré, todos na Zona Norte, estão com o abastecimento de água interrompido nesta quarta-feira (25). Segundo a Águas do Rio, as equipes atuam no reparo de um vazamento na Rua Teixeira de Castro, em Bonsucesso.

O término do trabalho está previsto ainda para esta quarta (25). Até às 9h, os funcionários já relizavam os últimos reparos. O fornecimento será retomado de forma gradativa, em até 72 horas, após a conclusão do serviço.

Segundo moradores, a falta de água na região é um problema recorrente. Na última segunda-feira (23), por exemplo, um outro reparo, desta vez na na Rua Felix Ferreira, em Higienópolis, suspendeu o abastecimento em 19 bairros do Centro e da Zona Norte, até o fim da tarde.

"Falta de água quase todos dias aqui em Higienópolis! Parece que quando vocês apareceram para “arrumar” as coisas, estão atrapalhando ainda mais", disse um morador. "Bonsucesso sem água de novo, mas a conta vai vir né?", reclamou outro.

Para denúncias, a empresa está disponível através do 0800 195 0 195, que funciona para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.