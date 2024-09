Na foto: Livercino Marcelino, Juliana Lira e João Fernandes Teixeira. Os três candidatos foram mortos a tiros na Baixada - Reprodução

Na foto: Livercino Marcelino, Juliana Lira e João Fernandes Teixeira. Os três candidatos foram mortos a tiros na BaixadaReprodução

João Fernandes Teixeira Filho, 48, conhecido como Joãozinho Fernandes, Rio - A morte do candidato a vereador48, conhecido como Joãozinho Fernandes, na noite desta terça-feira (24), em Nova Iguaçu, fez aumentar a lista de políticos que sofreram algum tipo de atentado na Baixada Fluminense nos últimos meses. Pelo menos sete candidatos e as famílias deles, além da equipe, foram alvos de ataques a tiros na região.

Segundo a mulher, a cunhada e a sogra de Joãozinho, ele vinha sofrendo ameaças recentes , mas não acreditava que poderia sofrer um atentado. O caso aconteceu quando Joãozinho distribuía panfletos da campanha na Rua São Jorge, no bairro da Cacuia, com duas mulheres, que também foram baleadas.

Célia Regina da Silva Faria, de 64 anos, foi socorrida com ferimentos no ombro esquerdo para o Hospital Geral de Nova Iguaçu e recebeu alta médica na madrugada desta quarta-feira. Já Joilma Melo de Oliveira, 52, atingida na região dorsal, à esquerda, precisou passar por uma cirurgia de emergência na unidade. A vítima está em fase pós-operatória e o estado de saúde é estável.

Gerson Cunha de Almeida Reis Filho, conhecido como Gersinho Filho Jacaré, estava no carro quando dois homens em uma motocicleta dispararam contra o veículo, que era blindado. O carro chegou a ficar com marcas de tiros na janela do motorista, mas o candidato não se feriu. No dia 20 deste mês, outro candidato foi alvo de disparos em Nova Iguaçu , conhecido como Gersinho Filho Jacaré, estava no carro quando dois homens em uma motocicleta dispararam contra o veículo, que era blindado. O carro chegou a ficar com marcas de tiros na janela do motorista, mas o candidato não se feriu.

No mesmo dia, Reginaldo Adelino Fortes, o Irmão Dino, candidato a vereador de Duque de Caxias, teve a empresa atacada a tiros no bairro Jardim Primavera. Testemunhas informaram aos policiais que disparos foram realizados de dentro de um veículo em direção às pessoas que estavam no local.

Rogério Gomes Castro, o Rogério da RR, morreu no último dia 13, Jean Paulo Figueiredo de Araújo, de 30 anos, assessor do vereador, o Rogério da RR, morreu no último dia 13, após ser baleado em um ataque a tiros enquanto estava em um carro com sua esposa e filho de 2 anos, em Japeri, Baixada Fluminense. Jean coordenava a campanha de reeleição do político. As outras duas vítimas foram atingidas e levadas para o Hospital da Posse, em Nova Iguaçu.

Livercino Marcelino dos Santos, de 49 anos, conhecido como Lili da Kombi, O pré-candidato a vereador de Guapimirim, na Baixada Fluminense,, de 49 anos, conhecido como Lili da Kombi, foi executado a tiros no dia 20 de junho em Magé. Segundo testemunhas, o crime aconteceu em frente ao bar da vítima. Ele já havia sido candidato a vereador em 2012 e 2016, mas não ganhou as eleições. Segundo amigos, ele era uma forte liderança política na região.

Juliana Lira de Souza Silva, de 44 anos, pré-candidata a vereadora de Nova Iguaçu, foi morta junto ao filho no último dia 15, no bairro Comary, naquele município. , de 44 anos, pré-candidata a vereadora de Nova Iguaçu, foi morta junto ao filho no último dia 15, no bairro Comary, naquele município. Nega Juh, como é conhecida, e Alexander de Souza Gomes, 27, foram atacados a tiros . Segundo testemunhas, ela estava sentada em um bar quando homens encapuzados efetuaram os disparos, atingindo também o filho.

Shirley Marinho Na mesma semana, no dia 11, dois filhos da pré-candidata a vereadora foram mortos a tiros, em Seropédica, também na Baixada Fluminense . Everton Damião Sá Passos Nascimento Junior, 18, e Kauã Marinho Nascimento, 20, foram assassinados por homens encapuzados que chegaram à casa em carros semelhantes às viaturas da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco).

Ataque na Região Metropolitana

Marquinho de Souza, um candidato à Prefeitura de Cachoeiras de Macacu,

O segurança de, um candidato à Prefeitura de Cachoeiras de Macacu, foi executado a tiros no início da noite do dia 12, no bairro Boa Vista , na cidade da Região Metropolitana. Um vídeo, compartilhado nas redes sociais, mostra o momento em que a execução aconteceu.

Nas imagens, é possível ver o carro dirigido pelo segurança sendo alvejado. Os tiros parecem partir de armas diferentes, o que pode indicar a participação de mais de um bandido. Segundo relatos compartilhados nas redes, Heverton morava na Rua Estevão José de Lemos, onde o ataque ocorreu. Antes de ser morto, o segurança teria acompanhado o candidato em compromissos de campanha ao longo do dia e voltava para casa.