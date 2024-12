Tiro invadiu apartamento e acertou geladeira de moradora na Vila Isabel, Zona Norte do Rio - Divulgação

Publicado 30/12/2024 12:44 | Atualizado 30/12/2024 12:50

Rio - A guerra entre facções no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, Zona Norte do Rio, tem deixado os moradores e vizinhos da comunidade reféns do medo. Na Rua Senador Nabuco, uma bala perdida atingiu a geladeira de uma moradora e, por pouco, ninguém se feriu. O caso aconteceu na noite de domingo (29), quando um intenso confronto entre traficantes rivais voltou a acontecer na comunidade.

Na imagem divulgada pela moradora, é possível ver que o projétil quebrou o vidro da janela e invadiu a cozinha. Vizinhos do Morro dos Macacos dizem que os tiros trocados no alto da comunidade também atingem suas casas.

"Caixas d'água, portas, paredes... não tem mais distância que impeça o percurso desses tiros. O medo é constante até para quem mora nos arredores da favela", desabafou um morador. "Bar no Grajau, casa na Uruguai, várias balas fazendo estragos", escreveu uma outra pessoa. A sensação, segundo a vizinhança, é de terror e abandono.

Ainda na noite de domingo (29), uma festa de 15 anos foi interrompida por causa dos confrontos no bairro. Em uma das gravações, os convidados aparecem se jogando no chão em um salão de festas na Rua Silva Pinto.

Disputa por territórios

Segundo relatos, traficantes do Terceiro Comando Puro estariam tentando retomar o domínio da comunidade do Comando Vermelho recentemente. Depois de receberem informações do confronto, policiais militares foram ao local, onde o policiamento segue reforçado. Em relação ao tiroteio da noite de domingo, a Polícia Militar disse que não houve registro de feridos, presos e apreensões. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) também informou que não foi acionada para ocorrências com feridos ou mortes.

As constantes trocas de tiros na comunidade acontecem em meio a uma tentativa de expansão territorial do Comando Vermelho liderada por traficantes do Morro do São João, no Engenho Novo. Nesta sexta-feira (27), um dia depois do CV afirmar que conseguiu invadir toda a comunidade , um outro vídeo começou a circular nas redes sociais. A gravação mostra criminosos fortemente armados na varanda de uma casa.

A localização do Morro dos Macacos é considerada favorável para o CV, pois dá acesso à Zona Oeste por meio do Parque Nacional da Tijuca. O "atalho" é atrativo para a maior facção do Rio, que tenta expandir sua organização criminosa para outras regiões, como vem acontecendo na Gardênia Azul.