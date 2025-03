Exposição de fotos exalta tradição dos bate-bolas no subúrbio do Rio - Andre Arruda

Exposição de fotos exalta tradição dos bate-bolas no subúrbio do RioAndre Arruda

Publicado 21/03/2025 11:04

Rio - A tradição cultural dos bate-bolas no Carnaval é o tema de uma exposição que o Sesc Madureira, na Zona Norte, vai inaugurar neste domingo (23), às 11h, com entrada gratuita.

Com curadoria de Isabel Portella e obras do artista visual, "Nação Bate-Bola" traz um olhar artístico e sócio-documental desse movimento cultural, existente há quase 100 anos nas periferias do Rio.

O público poderá conferir 17 fotografias coloridas em grande formato, além de dois curta-metragens documentais produzidos pelo artista com integrantes da cultura Bate-bola e outras personalidades do Rio, além de fantasias, máscaras e bandeiras das "turmas" - como são chamados os grupos do movimento. A mostra conta, também, com o texto da pesquisadora Aline Valadão.

"O meu trabalho é o de mostrar esse universo quase paralelo do Rio de Janeiro, que é a segunda maior economia do carnaval carioca. Bate-bola é paixão, resistência e tradição", define Arruda, que há mais de dez anos se dedica ao tema.

Entre as imagens da exposição, estão turmas de "Pirulito", "Bola e Bandeira", "Sombrinha e Adereço", entre outros estilos, registradas nos bairros de Piedade, Oswaldo Cruz, Vila Valqueire, Marechal Hermes, Deodoro e Campo Grande.

"O Carnaval de rua é uma das manifestações mais espontâneas entre os cariocas. O colorido das fantasias, os foliões cantando e dançando por toda a cidade marcam um período de liberdade de expressão que atravessa os séculos. Os registros apurados do Andre, em diferentes períodos e bairros, mostram a evolução dinâmica desse movimento popular", completa a curadora Isabel Portella.

A abertura, no dia 23, às 11h, terá roda de conversa com Andre Arruda, Isabel Portella, a pesquisadora Aline Valadão e o artesão de máscaras Jairinho Madruga.

Serviço:

Exposição 'Nação Bate-bola'

Local: Sesc Madureira (Rua Ewbanck da Câmara, 90)

Data: de 23 de março a 22 de junho

Visitação: terça a sexta, das 10h às 20h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 17h

Entrada Gratuita