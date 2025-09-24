Enterro do PM Sidney Debossam ocorreu no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Durante o sepultamento, Laura Ferreira Silva, mulher do PM, lembrou com carinho do companheiro: "Ele era minha família, minha vida. O melhor marido do mundo". O cortejo foi acompanhado por colegas de fardas. A banda da corporação tocou em homenagem.

Na manhã desta terça-feira (23), no Instituto Médico Legal (IML), Laura contou que Sidney ia se aposentar este ano.

"Todo mundo gostava dele. Nunca fez mal a ninguém. Ia se aposentar agora, no final do ano. Ele amava fazer o que fazia. Ele amava fazer tudo que era da polícia. Hoje em dia, o ser humano está sem empatia, mata por nada, destrói uma família por nada", disse.

Debossam era subtenente e lotado no 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes). Na última segunda-feira (22), o agente estava de folga, no estacionamento do Assaí Atacadista, na Avenida Ayrton Senna, onde tinha feito compras, quando criminosos encapuzados em uma moto e armados de fuzis, o cercaram e atiraram. O PM não resistiu aos ferimentos e morreu local.

Nas redes sociais, o 31º BPM lamentou a perda do integrante: "O batalhão perde um guerreiro e nós um amigo. Sua dedicação e espírito de corpo jamais serão esquecidos. Neste momento de dor, nos unimos em apoio à família. Que ele descanse em paz e que encontremos força para superar esta grande perda. Sempre em nossas memórias."

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). O Disque Denúncia divulgou um cartaz pedindo informações sobre os autores do crime. As denúncias podem ser feitas de anonimamente por canais de atendimento:

- Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177;

- WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177;

- Aplicativo: Disque Denúncia RJ.

Operação e trabalho em parto

Nesta terça-feira (23), a Polícia Militar realizou uma operação na Gardênia Azul em busca de encontrar os suspeitos de envolvimento no homicídio. A ação terminou sem prisões e apreensões.

*Colaboração de Reginaldo Pimenta