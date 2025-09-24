Enterro do PM Sidney Debossam ocorreu no Cemitério Jardim da Saudade, em SulacapReginaldo Pimenta / Agência O Dia
'Melhor marido do mundo', lembra mulher de PM executado a tiros em estacionamento de mercado
Sidney dos Santos Debossam, de 53 anos, foi sepultado no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste
Rio - O policial militar Sidney dos Santos Debossam, de 53 anos, executado a tiros no estacionamento de um mercado na Gardênia Azul, na Zona Sudoeste, foi sepultado, na manhã desta quarta-feira (24), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, Zona Oeste.
Durante o sepultamento, Laura Ferreira Silva, mulher do PM, lembrou com carinho do companheiro: "Ele era minha família, minha vida. O melhor marido do mundo". O cortejo foi acompanhado por colegas de fardas. A banda da corporação tocou em homenagem.
Na manhã desta terça-feira (23), no Instituto Médico Legal (IML), Laura contou que Sidney ia se aposentar este ano.
"Todo mundo gostava dele. Nunca fez mal a ninguém. Ia se aposentar agora, no final do ano. Ele amava fazer o que fazia. Ele amava fazer tudo que era da polícia. Hoje em dia, o ser humano está sem empatia, mata por nada, destrói uma família por nada", disse.
Debossam era subtenente e lotado no 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes). Na última segunda-feira (22), o agente estava de folga, no estacionamento do Assaí Atacadista, na Avenida Ayrton Senna, onde tinha feito compras, quando criminosos encapuzados em uma moto e armados de fuzis, o cercaram e atiraram. O PM não resistiu aos ferimentos e morreu local.
Nas redes sociais, o 31º BPM lamentou a perda do integrante: "O batalhão perde um guerreiro e nós um amigo. Sua dedicação e espírito de corpo jamais serão esquecidos. Neste momento de dor, nos unimos em apoio à família. Que ele descanse em paz e que encontremos força para superar esta grande perda. Sempre em nossas memórias."
O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). O Disque Denúncia divulgou um cartaz pedindo informações sobre os autores do crime. As denúncias podem ser feitas de anonimamente por canais de atendimento:
- Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177;
- WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177;
- Aplicativo: Disque Denúncia RJ.
Operação e trabalho em parto
Nesta terça-feira (23), a Polícia Militar realizou uma operação na Gardênia Azul em busca de encontrar os suspeitos de envolvimento no homicídio. A ação terminou sem prisões e apreensões.
Em abril, Sidney auxiliou uma mulher em trabalho de parto em uma comunidade de Vargem Grande, na Zona Sudoeste. Depois do parto, a família foi levada até a Maternidade Municipal Leila Diniz, na Barra da Tijuca.
Na época, Debossam estava acompanhado do sargento Vagner Cunha Lima, morto a tiros em Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte, no último dia 12. Ambos foram assassinados no intervalo de 10 dias.
*Colaboração de Reginaldo Pimenta
