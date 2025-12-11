Policiamento foi reforçado no entorno do Complexo da Pedreira após noite de tiroteio - Érica Martin/Arquivo O Dia

Publicado 11/12/2025 08:44

Rio - Moradores passaram por mais uma noite de terror, nesta quarta-feira (10), durante um tiroteio em Barros Filho, Zona Norte. Criminosos de facções rivais voltaram a se enfrentar em mais um episódio da guerra pelo controle de comunidades dos Complexos da Pedreira e do Chapadão. O confronto chegou a afetar a volta para casa dos trabalhadores, com a paralisação de trens. O policiamento está reforçado na região.

Segundo relatos, a troca de tiros ocorreu no Morro do Chaves, no Complexo da Pedreira. Confira abaixo. Por conta do confronto, os trens do ramal Belford Roxo chegaram a ficar paralisados, aguardando ordem de circulação, por cerca de 20 minutos, até poder retomar a operação. Há meses, a região sofre com a guerra entre traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP) e do Comando Vermelho (CV).

Apesar do tiroteio, não houve acionamento da Polícia Militar para o local e registro de feridos. Na manhã desta quinta-feira (11), o policiamento foi intensificado no entorno do Complexo da Pedreira e a circulação dos trens está totalmente normalizada. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SMS), as escolas da rede atendem presencialmente na manhã de hoje.

