Previsão é de ventos fracos a moderados, com temperaturas em declínioDivulgação

Publicado 18/12/2025 06:30

Rio - Após o temporal que atingiu todo o estado nesta quarta (17), a cidade do Rio retornou ao Estágio 1 na manhã desta quinta-feira (18) devido à ausência de previsão de chuva moderada para as próximas horas.



No momento, o Radar Meteorológico do Sumaré detecta núcleos de chuva no oceano, entretanto, estes não apresentam deslocamento em direção ao município do Rio.



Segundo o Sistema Alerta Rio, nesta quinta-feira (18), ventos úmidos do oceano manterão o tempo instável na capital fluminense. O céu estará encoberto a nublado e há previsão de chuva fraca isolada a qualquer momento do dia. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas apresentarão declínio, com máxima prevista de 25°C.





Temporal causou transtornos na cidade



O município entrou em Estágio 2 às 6h45 de quarta (17), por conta dos registros de chuva e vento forte.

Segundo o Centro de Operações, equipes da Prefeitura do Rio finalizaram 42 ocorrências relacionadas à chuva desde a madrugada. Ao todo, foram contabilizados 18 bolsões d'água, oito alagamentos, cinco quedas de árvore, mais cinco sobre fiação, outras duas na via, três quedas de galho, uma queda de poste de sinalização e uma fiação arriada na via. A maioria dos acionamentos aconteceu nas zonas Oeste e Norte.



Em Campo Grande,



Petrópolis



