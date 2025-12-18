Previsão é de ventos fracos a moderados, com temperaturas em declínioDivulgação
No momento, o Radar Meteorológico do Sumaré detecta núcleos de chuva no oceano, entretanto, estes não apresentam deslocamento em direção ao município do Rio.
Segundo o Sistema Alerta Rio, nesta quinta-feira (18), ventos úmidos do oceano manterão o tempo instável na capital fluminense. O céu estará encoberto a nublado e há previsão de chuva fraca isolada a qualquer momento do dia. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas apresentarão declínio, com máxima prevista de 25°C.
Temporal causou transtornos na cidade
O município entrou em Estágio 2 às 6h45 de quarta (17), por conta dos registros de chuva e vento forte.
Segundo o Centro de Operações, equipes da Prefeitura do Rio finalizaram 42 ocorrências relacionadas à chuva desde a madrugada. Ao todo, foram contabilizados 18 bolsões d'água, oito alagamentos, cinco quedas de árvore, mais cinco sobre fiação, outras duas na via, três quedas de galho, uma queda de poste de sinalização e uma fiação arriada na via. A maioria dos acionamentos aconteceu nas zonas Oeste e Norte.
Em Campo Grande, equipes do Corpo de Bombeiros, com o auxílio de um bote, resgataram passageiros de um ônibus que ficou ilhado na Rua Camaipi.
Petrópolis
O município de Petrópolis, na Região Serrana, recebeu 70% das chuvas esperadas para o mês inteiro de dezembro somente na manhã de quarta-feira (17).
Na parte da tarde, a chuva perdeu força e a cidade voltou aos poucos à rotina. As aulas, que chegaram a ser suspensas, voltam à normalidade nesta quinta.
De acordo com a Defesa Civil, as equipes já atenderam 50 ocorrências, entre deslizamentos, quedas de árvores e muros, e destelhamentos.
