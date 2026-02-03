MICHELE MARTINS- MORTA EM DESABAMENTO - REPRODUÇÃO

Publicado 03/02/2026 15:47

Rio - No mesmo momento em que o imóvel onde Michele Martins, de 40 anos, morava com a família era demolido , os parentes enfrentavam o sofrimento de sepultá-la. O corpo da moradora foi enterrado às 13h desta terça-feira (3), no Cemitério de São Francisco Xavier, no Caju, Zona Portuária do Rio. O velório teve início às 11h e aconteceu sem a presença de um dos quatro filhos de Michele.

Entre os vizinhos, Michele é descrita como uma A filha de 7 anos continua internada no Hospital Municipal Souza Aguiar, após ficar cerca de cinco horas presa nos escombros da casa onde morava. O estado de saúde dela é considerado estável. O imóvel da família desabou na madrugada de segunda-feira (2). Outras oito pessoas foram socorridas com vida, incluindo a filha adolescente de Michele.Entre os vizinhos, Michele é descrita como uma 'mãezona', sempre alegre e brincalhona . "Ela era ótima, uma mãezona, cuidava das filhas, fazia tudo de bom. Brincava com todo mundo, fazia todo mundo sorrir. Ontem, quando começou o temporal, ela veio aqui na porta de casa e eu ainda brinquei com ela, perguntei se ela estava tomando banho de chuva para descarregar. A filha também ficou brincando ali, tomando banho de chuva. Eu até falei para sair, porque a chuva estava torrencial, estava perigosa. Foi só questão de uma despedida, ali na minha porta", lamentou um dos vizinhos, o produtor e ajudante comunitário Tácito Simões, de 30 anos. Segundo ele, Michele e a filha chegaram a brincar na chuva horas antes da tragédia.

Imóveis demolidos

Na manhã desta terça-feira (3), quatro imóveis da Favela do Metrô, no Maracanã, começaram a ser demolidos por equipes da Secretaria Municipal de Conservação. O prédio que desabou tinha quatro andares. Outros 12 imóveis também serão demolidos nos próximos dias. Segundo a Defesa Civil, as edificações, em condições precárias, apresentam risco de desmoronamento.

Em imagens, obtidas pelo DIA, é possível ver infiltrações e a estrutura muito danificada momentos antes do incidente. O vídeo foi gravado por Tácito, que morava no andar de baixo. Ele disse que ouviu estalos no prédio durante a madrugada, após a forte chuva acompanhada de ventania que atingiu a cidade do Rio.

O caso está sendo investigado pela 18ª DP (Praça da Bandeira), que já realizou a perícia.