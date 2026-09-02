Agentes encontraram veículos, motores e peças em imóvel no bairro Itaipu, em Niterói - Reprodução

Agentes encontraram veículos, motores e peças em imóvel no bairro Itaipu, em NiteróiReprodução

Publicado 02/09/2026 09:18

Rio - O dono de um estabelecimento utilizado para comércio de peças de veículos foi preso em flagrante, nesta terça-feira (1º), em Niterói, na Região Metropolitana. Cidnei da Cunha Dias Júnior responderá por receptação qualificada e crimes ambientais.

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A Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis de Niterói e São Gonçalo (DRFA-NSG) identificou comércios e pessoas que vendem peças automotivas pela internet. Durante o levantamento, a especializada encontrou a empresa CidJrPeças, que tinha quase 800 anúncios ativos em uma plataforma on-line, oferecendo grande quantidade de itens de carros.

Os agentes estranharam o volume expressivo de anúncios e a oferta de produtos por preços menores do que valores normalmente disponíveis no mercado. A partir disso, a DRFA-NSG foi ao imóvel, localizado no bairro Itaipu, e encontrou diversas irregularidades.

Durante a fiscalização, os policiais questionaram Cidnei sobre a procedência do material. Segundo a equipe, ele não apresentou notas fiscais capazes de comprovar a origem dos veículos, dos motores e das peças armazenadas no local.

As irregularidades não ficaram restritas à ausência de documentação fiscal. O homem também informou que não tinha credenciamento para a atividade nem licença ambiental.

A Vigilância Sanitária Municipal realizou fiscalização própria e interditou o estabelecimento.

A ação contou ainda com participação do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM) da Prefeitura de Niterói e de um médico-veterinário.

Segundo a especializada, as investigações serão aprofundadas para individualizar e identificar a procedência dos veículos, motores e demais componentes encontrados, assim como parra verificar eventual vínculo do material a registros de roubo ou furto.



A reportagem ainda não localizou a defesa de Cidnei. O espaço está aberto para manifestação.