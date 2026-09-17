Policiais civis prenderam homens durante operação contra o TCP em Nova Iguaçu - Reprodução

Policiais civis prenderam homens durante operação contra o TCP em Nova IguaçuReprodução

Publicado 17/09/2026 08:01

Policiais civis realizaram, na manhã desta quinta-feira (17), uma operação para prender membros do Terceiro Comando Puro (TCP) atuantes na comunidade Buraco do Boi, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. De acordo com as investigações, o local é usado como esconderijo para criminosos que fogem de ações feitas pelas polícias no Complexo de Israel, na Zona Norte do Rio . Cinco pessoas, com mandados de prisão, foram detidas.

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As apurações da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Baixada Fluminense (DRE-BF) identificaram integrantes da facção que utilizam a comunidade como ponto de apoio. A especializada descobriu que os criminosos ligados ao TCP, que agem no Complexo de Israel (que abrange os bairros de Parada de Lucas, Vigário Geral e Cordovil), recorrem ao Buraco do Boi como área de refúgio durante as operações policiais realizadas naquela região.

As investigações também apontaram a participação desses criminosos no tráfico de drogas e em roubos de veículos e de cargas. O monitoramento realizado pelas equipes indicou, ainda, a presença de armas de alto poder de fogo em diferentes pontos da comunidade.

A Operação Tridente teve o objetivo de cumprir mandados de prisão contra integrantes da facção. Entre os alvos estiveram lideranças e operadores do TCP na região, além de investigados que possuem endereços confirmados em Nova Iguaçu.

As equipes realizaram diligências para localizar os alvos e interromper a atuação da organização criminosa responsável pelo comércio de entorpecentes e por outros crimes na comunidade. Drogas, um simulacro de arma e uma moto foram apreendidos.

A ação contou com o apoio de unidades do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), do Departamento-Geral de Polícia da Baixada (DGPB) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).

Ligação entre comunidades

O Complexo de Israel é formado por cinco comunidades de Vigário Geral, Parada de Lucas e Cordovil, como a Cidade Alta, Cinco Bocas e Pica-pau. A região leva esse nome por causa do domínio de Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, que é adepto de símbolos de Israel, como a Estrela de Davi. Apontado como líder do TCP, ele é um dos criminosos mais procurados do país.



A religiosidade de Peixão é tamanha que ele se auto-intitula como Arão, o profeta de Deus, irmão de Moisés. O nome foi assumido pela sua quadrilha que se autodenomina 'Tropa do Arão'. Álvaro Malaquias também costuma expulsar moradores de suas áreas de influência simplesmente por exercer outras religiões, determinando a invasão e depredação de centros religiosos.

No mesmo dia, policiais e criminosos entraram em confronto na comunidade do Buraco do Boi, em Nova Iguaçu, que também é dominada pela facção. No local, um homem gerente do tráfico de drogas da região morreu baleado e outros dois acabaram presos. Dois fuzis, grande quantidade de drogas e veículos foram apreendidos.