Equipes do Comando de Operações Especiais (COE) atuam no Complexo da Maré, nesta terça-feira (17)Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Através das redes sociais, a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda anunciou que a atividade, que aconteceria na Avenida do Canal, em frente à Clínica da Família ADJB Janete, não poderia ser realizada.
“Informamos que, por conta de uma operação policial, a ação do Trabalha Rio, prevista para esta terça-feira (17), no Complexo da Maré, foi cancelada. A medida tem como objetivo garantir a segurança de todos”, afirmou. De acordo com o post, uma nova data será divulgada.
Nesta segunda-feira (16), primeiro dia da operação, outro evento que aconteceria no complexo também precisou ser cancelado. No Campus Maré da Fiocruz seria inaugurado o Espaço Delas: Garantia de Direitos das Mulheres e Acesso à Justiça, pela instituição e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).
A iniciativa oferece um espaço de acolhimento, diálogo e orientação para fortalecer o acesso das mulheres a informações, orientações e mecanismos de garantia de direitos. O evento também foi suspenso por causa do tiroteio.
Aulas suspensas
"Diante da continuidade da operação policial no Complexo da Maré, pelo segundo dia consecutivo, a Universidade recomenda atenção nos deslocamentos e orienta que sejam evitadas áreas com registros de confrontos ou bloqueios. A UFRJ orienta ainda os docentes a não realizar provas, testes e outras atividades avaliativas nesta terça-feira, considerando possíveis dificuldades de deslocamento dos estudantes", afirmou.
A universidade destacou também que estudantes que não puderem comparecer às atividades acadêmicas devido a situações de risco à segurança poderão solicitar a justificativa de suas ausências e a não contabilização das faltas, mediante comprovação ou autodeclaração validada.
Operação
Nas redes sociais, moradores revelaram ainda presença de blindados da PM nas comunidades desde o início da manhã. A operação segue em andamento. Até o momento, não há informações sobre presos ou apreensões.
Na segunda-feira (16), os alvos foram as regiões do Timbau, Fogo Cruzado, Pinheiros, Vila do João, Conjunto Esperança e Baixa do Sapateiro. Durante a ação, barricadas foram incendiadas por criminosos para dificultar a entrada dos agentes.
Ao longo do dia, policiais removeram barricadas e encontraram pedaços de concreto com aberturas usadas como apoio para fuzis, conhecidas como seteiras. Na Baixa do Sapateiro, equipes apreenderam farta quantidade de drogas. Segundo a corporação, através do faro da cadela Artemis, foi possível localizar a droga no sótão de um imóvel.
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