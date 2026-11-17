Equipes do Comando de Operações Especiais (COE) atuam no Complexo da Maré, nesta terça-feira (17) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Equipes do Comando de Operações Especiais (COE) atuam no Complexo da Maré, nesta terça-feira (17)Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 17/11/2026 11:39

operação da Polícia Militar no Complexo da Maré , na Zona Norte do Rio, pelo segundo dia consecutivo, causou o cancelamento de atividades previstas para acontecer na comunidade. Nesta terça-feira (17), a ação do Trabalha Rio, que seria realizada na Vila do Pinheiro, precisou ser suspensa.





Através das redes sociais, a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda anunciou que a atividade, que aconteceria na Avenida do Canal, em frente à Clínica da Família ADJB Janete, não poderia ser realizada.



“Informamos que, por conta de uma operação policial, a ação do Trabalha Rio, prevista para esta terça-feira (17), no Complexo da Maré, foi cancelada. A medida tem como objetivo garantir a segurança de todos”, afirmou. De acordo com o post, uma nova data será divulgada.



Nesta segunda-feira (16),



A iniciativa oferece um espaço de acolhimento, diálogo e orientação para fortalecer o acesso das mulheres a informações, orientações e mecanismos de garantia de direitos. O evento também foi suspenso por causa do tiroteio. Leia mais! Coroas de flores para PMs vivos são deixadas na frente do 18º BPM Através das redes sociais, a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda anunciou que a atividade, que aconteceria na Avenida do Canal, em frente à Clínica da Família ADJB Janete, não poderia ser realizada.“Informamos que, por conta de uma operação policial, a ação do Trabalha Rio, prevista para esta terça-feira (17), no Complexo da Maré, foi cancelada. A medida tem como objetivo garantir a segurança de todos”, afirmou. De acordo com o post, uma nova data será divulgada.Nesta segunda-feira (16), primeiro dia da operação , outro evento que aconteceria no complexo também precisou ser cancelado. No Campus Maré da Fiocruz seria inaugurado o Espaço Delas: Garantia de Direitos das Mulheres e Acesso à Justiça, pela instituição e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).A iniciativa oferece um espaço de acolhimento, diálogo e orientação para fortalecer o acesso das mulheres a informações, orientações e mecanismos de garantia de direitos. O evento também foi suspenso por causa do tiroteio.

Aulas suspensas

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, 41 escolas suspenderam as aulas nesta manhã pelo segundo dia seguido. Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde informou que, até o momento, quatro unidades de Atenção Primária da região interromperam o funcionamento e avaliam a possibilidade de abertura nas próximas horas.

Já UFRJ mantém atividades, mas recomenda atenção nos deslocamentos e orienta a não realização de provas devido à operação policial.



"Diante da continuidade da operação policial no Complexo da Maré, pelo segundo dia consecutivo, a Universidade recomenda atenção nos deslocamentos e orienta que sejam evitadas áreas com registros de confrontos ou bloqueios. A UFRJ orienta ainda os docentes a não realizar provas, testes e outras atividades avaliativas nesta terça-feira, considerando possíveis dificuldades de deslocamento dos estudantes", afirmou.



A universidade destacou também que estudantes que não puderem comparecer às atividades acadêmicas devido a situações de risco à segurança poderão solicitar a justificativa de suas ausências e a não contabilização das faltas, mediante comprovação ou autodeclaração validada.

Operação

Nesta terça-feira (17), a Polícia Militar atuam nas comunidades do Timbau e Fogo Cruzado, controladas pela facção Terceiro Comando Puro (TCP). Segundo a corporação, equipes subordinadas ao Comando de Operações Especiais (COE) agem para coibir a atuação de criminosos na localidades. Ao longo da manhã, policiais removeram barricadas incendiadas da comunidade do Timbau.



Nas redes sociais, moradores revelaram ainda presença de blindados da PM nas comunidades desde o início da manhã. A operação segue em andamento. Até o momento, não há informações sobre presos ou apreensões.



Na segunda-feira (16), os alvos foram as regiões do Timbau, Fogo Cruzado, Pinheiros, Vila do João, Conjunto Esperança e Baixa do Sapateiro. Durante a ação, barricadas foram incendiadas por criminosos para dificultar a entrada dos agentes.



Ao longo do dia, policiais removeram barricadas e encontraram pedaços de concreto com aberturas usadas como apoio para fuzis, conhecidas como seteiras. Na Baixa do Sapateiro, equipes apreenderam farta quantidade de drogas. Segundo a corporação, através do faro da cadela Artemis, foi possível localizar a droga no sótão de um imóvel.