Cadê meu cartão Vale-social?

O ano mal começou, mas os problemas continuam no passado... Ô bagaça difícil de ser resolvida! Rosângela Pereira da Silva, moradora de Vista Alegre, é deficiente visual e sofreu um assalto em junho de 2017, quando todos os documentos foram levados, incluindo seus cartões de passagem, o RioCard Especial, para passagens municipais, e o Cartão Vale Social, que dá direito a passagens intermunicipais, para a Baixada, e também barcas e metrô. A partir daí, teve início uma peregrinação. Rosângela foi diversas vezes ao posto do RioCard na Central do Brasil, onde deu entrada em toda a papelada, tendo em mãos os documentos da fundação Leão XIII, laudo médico que comprova sua deficiência e até boletim de ocorrência. Em setembro do ano passado, teve como promessa do problema resolvido em até 3 meses... O RioCard especial até ficou pronto, mas o Vale-social, previsto para dezembro... Nada! "Isso é uma vergonha, tenho direito e nunca pensei que fosse passar tanta dificuldade para conseguir". Insistente, Rosângela continua ligando e nada de ser atendida... Lá vai ela mais uma vez passar pelo constrangimento de se humilhar para conseguir um direito que é dela! Até barrada nos transportes ela já foi! Isso é brincar demais com as pessoas... Um jogo de empurra que já dura dois anos e meio... Surreal! A coluna entrou em contato com a RioCard que disse ser responsável apenas pela emissão do cartão Vale-social, cabendo à Secretaria de Estado de Transportes o cadastramento, a concessão e a aprovação do benefício. Dessa forma, a Riocard não tem conhecimento do motivo de o cartão Vale-social ainda não ter sido emitido em nome de Rosângela. No sistema da RioCard, não há solicitação da Secretaria de Transporte para emissão de um novo cartão, consta apenas a informação de que o Vale Social expirou em 2013. Se o pedido ainda está sob análise, cabe a Secretaria Estadual de Transportes dar um posicionamento mais preciso. Não conseguimos contato com a Secretaria de Transportes. Segue a luta... 3,2,1... É DEDO NA CARA!



Pingo no I

Até que ponto vai a maldade do ser humano? Na noite de Natal, o telefone da ONG PataAmiga toca e do outro lado uma denúncia difícil de acreditar. Uma cadelinha tinha sido vítima de uma covardia absurda.

Os covardes seguraram Ariel e acenderam uma bombinha no maxilar dela, que ficou em pedaços. Tudo aconteceu numa comunidade de São Gonçalo. Os voluntários da ONG conseguiram fazer o resgate e ela foi levada para uma clínica no Recreio, onde está internada. Os veterinários acreditam que Ariel precise de cirurgias para a reconstrução do maxilar.

Eles agora precisam de ajuda para custear o tratamento e também comprar ração pastosa, única forma de alimentar a cadelinha. "A lei de proteção aos animais não pune quem maltrata. A gente segue na tentativa de mudar essa lei para que esses atos desumanos acabem", conta Chris Neri, da ONG PataAmiga. Bora colocar o pingo no I... O Instagram da ONG é: @pataamigarj.

Tá feio!

O calor chegou pra ficar e está de matar... Imagina em Bangu! E com ele também chegou a velha e conhecida falta d'água. Moradores da rua Coronel Corte Real estão sem água há 15 dias! "Antes ela perdeu a força, agora não cai uma gota", conta Evaldo Pereira, morador do local. E os moradores já perderam as contas de quantas vezes ligaram para a Cedae e nada... Passaram as festas de fim de ano sem água! Quem tinha comemoração cancelou ou foi pra casa de parentes. Todo ano, nessa época, a gente sabe que isso vai acontecer, mas ficar tanto tempo assim é desesperador! Agora, existe escala para que os moradores peguem água ruas depois, com a lata na cabeça.. O problema é que o risco de armazenar água é grande, já que pode virar criadouro do Aedes Aegypti. Das duas, uma: Ou sofre com sede ou com dengue. Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Tá seco e tenho dito!

Uma assinatura que vale muito Contribua para mantermos um jornalismo profissional, combatendo às fake news e trazendo informações importantes para você formar a sua opinião. Somente com a sua ajuda poderemos continuar produzindo a maior e melhor cobertura sobre tudo o que acontece no nosso Rio de Janeiro. Assine O Dia

Galeria de Fotos Rosângela está sofrendo para usar o transporte coletivo Divulgação Ariel é uma cadelinha linda e vítima da covardia de humanos Divulgação