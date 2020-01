'Tchau, shopping. Até nunca mais'

No período de férias escolares muitos shoppings espalhados pela cidade preparam uma programação especial para a criançada. Que tal um cineminha? Ah, é diversão na certa! Ainda mais quando sai o filme que muitas crianças esperam. Uma pena que para as irmãs Taynara e Tatiana Leal o cinema não tenha sido tão bom assim... Taynara, hoje morando em Florianópolis com a irmã caçula, Anna Beatriz, de 9 anos, que é autista e também sofre com uma deficiência intelectual, veio para o Rio, acompanhada da mais nova, para passar férias na casa da irmã Tatiana, em Olaria. No último sábado, resolveram levar a caçulinha para assistir o filme que ela tanto queria no UCI Kinoplex do Norte Shopping. Chegando lá, ingressos comprados, pipoca na mão e muita alegria! O que elas não sabiam é que o filme que prometia boas risadas, se tornaria um filme de terror. Um casal, incomodado com a presença da menina, chamou os funcionários e seguranças pedindo que retirassem Anna Beatriz da sala, pois, segundo eles, a menina estaria chutando as cadeiras em que os dois estavam sentados. De forma estúpida, as três foram expulsas do filme. Daí, começou a confusão! 'Por que vocês estão expulsando a gente da sala? A minha irmã é autista, é difícil controlar uma criança nessas condições!', disseram as irmãs. A resposta, absurda, foi de que Bia precisaria andar com uma identificação de que seria uma criança especial... Indignadas, as irmãs mais velhas procuraram a gerência e foram recebidas com grosserias. 'Não posso fazer nada!', disse um dos gerentes. Um outro gerente que presenciou a cena, ao contrário do primeiro, atendeu as meninas, pediu desculpas e deu novos ingressos. Mas ingresso é pouco para o trauma da menina. Elas só queriam se divertir... A pequena Bia saiu triste, prometendo nunca mais voltar àquele lugar. A coluna procurou a rede de cinemas UCI, que lamentou o incidente. Segundo a rede, é repudiada de forma veemente qualquer discriminação a portadores de distúrbios sensoriais. O cinema informou que incentiva a inclusão social de todos os públicos em suas salas pelo país. Ainda afirma que realiza periodicamente, em parceria com o projeto Sessão Azul, sessões acessíveis, voltadas para pessoas com esses distúrbios. Taynara, Bia e toda a família foram convidadas para a Sessão Azul de 'Frozen 2', que acontecerá no próximo sábado, no UCI do Shopping New York City Center, na Barra. 3,2,1... É DEDO NA CARA!



Pingo no I

Alguém sabe o que é uma tatuagem de segurança? Eu, que amo tatuagens, nunca tinha ouvido falar... São desenhos feitos para identificar pessoas com doenças crônicas, como diabetes, hipertensão ou alergias. Olha que ideia genial!

E elas vão marcar presença na oitava edição do Tattoo Week Rio, a maior convenção de tatuagem do mundo, que será realizada a partir da próxima sexta-feira, no Centro de Convenções Sul América, na Cidade Nova. Para conseguir uma tatuagem maneira dessa é só agendar sua inscrição pelo site do evento. E se quiser ir até lá, a entrada é gratuita, doando apenas 1 quilo de alimento. É arte com foco na saúde!

Então, bora colocar o pingo no I... Você pode até não gostar de arte na pele, mas quando o assunto é saúde vale tudo, né?!

Tá bonito

Verão combina com o que? Praia! E pra ficar melhor, combina com segurança, né? Ainda mais dos filhos... Afinal, a gente que é mãe sabe bem o pavor que fica quando a criança entra no mar ou até se perde!

Por isso, a Cruz Vermelha Brasileira está desde o último fim de semana presente nas praias cariocas levando seu projeto de prevenção para as areias.. E vai ficar por todo o verão! Serão oferecidos serviços de primeiros-socorros para casos de afogamento, junto ao Corpo de Bombeiros, sempre responsável pelos resgates, cuidados para acidentes como torções, quedas de patinetes no calçadão e apoio de crianças perdidas.

O posto de apoio às crianças ficará localizado no posto 5 da praia de Copacabana, e tendas de identificação da Cruz Vermelha espalhadas pelos postos 2, 3 e 4 de Copacabana e 7 e 8 em Ipanema. Se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Tá calor, não pode dar mole... Olho vivo e tenho dito!

