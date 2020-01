Buracos tomam conta de Belford Roxo

É uma buraqueira atrás da outra... Poderia até ser mais uma música da cantora Marília Mendonça, mas nesse caso a gente fala é de realidade... Dia a dia desse povo.

Os moradores do bairro Piam, em Belford Roxo, já não sabem mais o que fazer para se livrar de tanta cratera... No Caminho do Jambuí então, nem se fala! Não são simples buraquinhos, desgastes no solo da pista, não... São crateras, uma maior que a outra!

'Eu já levei muito prejuízo passando com meu carro por aqui. Quase todo mês tenho que levar ele pra oficina, pra dar uma olhada na suspensão', conta um morador.

Além do prejuízo, quem passa pela rua parece que está num parque de diversões, naquelas montanhas-russas que te fazem sacolejar inteiro.

'É horrível. A gente chega a ficar enjoado de tanto que balança. Tem que dar um jeito nessa pista logo. Cadê a prefeitura?', relata uma outra moradora que não quis se identificar.

O problema se torna ainda maior quando cai chuva. Misericórdia... Os buracos ficam lotados de água, verdadeiras piscinas... Além da lama que se forma!

Imagina nessa época de verão em que as chuvas chegam com força total... Fica difícil, né?

E aí, reforçando a fala da moradora, eu pergunto: Cadê a prefeitura?

A coluna procurou a Prefeitura de Belford Roxo, que por meio de nota informou que hoje mesmo enviará uma equipe da Secretaria Municipal de Conservação ao bairro Nova Piam para fazer uma vistoria do Caminho do Jambuí. A prefeitura acrescentou que, no máximo, até segunda-feira começam as obras de asfaltamento na via. Segundo eles, os bairros Piam e Nova Piam foram contemplados com 34 ruas saneadas, drenadas e pavimentadas através do Programa 'Seu Bairro de Cara Nova.'.

3,2,1... É DEDO NA CARA!