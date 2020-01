"Ah, desculpa. Não sabia que ela estava acompanhada!"; Esse é o pedido de muitos "rapazes" quando passam uma cantada em bloco de Carnaval e a menina está com alguém... Parem com isso! O pedido de desculpas tem que ser para a própria, quando a cantada não é aceita! Em época de blocos nas ruas e de deputado que acha que assédio é elogio, é sempre bom lembrar que NÃO É NÃO! Um outro caso também recorrente é quando o "galanteador" não entende que em um casal de meninas a cantada não deve ser dupla. Saiba levar um fora de boa. E chegamos à parte que mais serve de justificativa para quem passa dos limites: a fantasia... Seja durante a folia ou fora do Carnaval, mulher pode usar o que ela quiser e como ela quiser! A roupa não é convite algum para assédio. Tá entendido? 3,2,1... É DEDO NA CARA!



PINGO NO I

Chega a ser piada a prefeitura e as empresas de ônibus dizerem que 75% a 80% das linhas do Rio estão climatizadas.

Que mundo é esse que eles vivem? Já são 8 anos que essa novela acontece e nada de ser resolvido!

Agora, o Ministério Público do Rio obriga as empresas a climatizarem 100% da frota até o dia 30 de setembro...

Mas o verão é agora! As pessoas não aguentam subir nos coletivos e as temperaturas estarem com mais de 40 graus. É uma sauna! É ruim pro passageiro e pro pobre do motorista que fica sentado ali o dia inteiro. A gente até encontra ônibus com ar-condicionado, mas têm aqueles que nem funcionam! Até barata aparece em meio ao calorão. Falta conservação e manutenção.

Não dá só pra climatizar as linhas que passam pela Zona Sul... Calor de verdade você sente na Zona Oeste e na Baixada!

E aí é sempre o mesmo argumento das empresas... De que a instalação dos aparelhos só pode ser feita se houver um aumento no valor das passagens... Já tá super barato, né? Só que não...

Pelo menos, segundo a Secretaria Municipal de Transportes, não há previsão de reajuste das tarifas esse ano... Vamos ver até quando, né?

Bora colocar o pingo no I...

O rico cada vez fica mais rico... E o pobre... Ah, ele que sofra com o maçarico ligado. Me poupe!



TÁ PREOCUPANTE!

Quem passa pela Cidade do Samba, tem a sensação de estar numa cidade fantasma... Falta iluminação, segurança e também tem muito lixo acumulado...

Porém, o que mais está causando preocupação nesse momento é: Vai dar tempo das escolas colocarem o Carnaval na rua?

Faltando pouco mais de um mês para os desfiles acontecerem, alguns barracões se mostram bem mais atrasados que os outros... É o caso da Estácio de Sá, recém-chegada ao Grupo Especial, e até da Unidos da Tijuca, o que é uma grande surpresa, se tratando de escolas que têm Rosa Magalhães e Paulo Barros, renomados carnavalescos.

Alguns estão mais adiantados, e prometem desfiles grandiosos e com luxos, como Viradouro, Vila Isabel e Salgueiro.

Todo mundo sabe que os atrasos acontecem, fazem parte por causa do corte de verbas sofridos nos últimos anos... Mas com a solidariedade das co-irmãs, o maior espetáculo da terra não vai ser prejudicado! É o que a gente espera...

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Nossa cidade não merece ter a cultura destruída dessa forma, o dinheiro do Carnaval pode salvar a economia do Rio, e tenho dito!



