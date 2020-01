Inaugurado com toda pompa, BRT virou pesadelo no Rio

Faço a unha no mesmo salão há muitos anos... E ontem, chegando lá, vi um alvoroço. "Isabele, você tem que dar o dedo na cara!" Todos falavam ao mesmo tempo...

Em coro, as meninas responderam: Dedo na cara do BRT! As funcionárias pegam todos os dias o transporte e dizem que o serviço tá indo de mal a pior... Portas que vão abertas, o povo mal-educado que não paga passagem e pula na frente do trabalhador que paga... Isso é só uma prévia do que acontece no transporte.

A imagem é um Deus nos acuda! Tudo no auge do estresse da volta pra casa, sem dignidade alguma... Até briga rola dentro dos coletivos! "Minha amiga, que é alta, já teve que me segurar para que eu não caísse pra fora do busão”, contou uma das meninas.

É mais uma face do largado Olímpico...

O BRT foi inaugurado com toda pompa como alternativa de facilidade para milhões de pessoas. Agora, em menos de quatro anos, se tornou um verdadeiro pesadelo. Resultado de todo um descaso que transformou em um cenário de caos. 3,2,1... É DEDO NA CARA!