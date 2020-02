Não é mole não, mermão

Que semana, hein... Quem mora no Rio tem que, com toda certeza, estar preparado pra tudo... O carioca, se não morrer de amores pela cidade, pode escolher morrer bebendo água com barro, com detergente, por bala perdida ou até afogado por causa das chuvas. Não tem um dia sequer que o morador tenha sossego! Ele já acorda tendo que enfrentar vários leões por dia. Da Zona Oeste até a Zona Sul, é problema atrás de problema... Mas, sabe o que mais mata o carioca, dia após dia? É o jogo de empurra! Não é possível que ninguém consiga resolver os problemas dessa cidade, ou pelo menos tentar! A gente está há um mês bebendo água imprópria e ninguém sabe falar nada, dar prazo pra nada. Todo mundo sabe que os primeiros meses do ano sempre são mais chuvosos... E adivinha o que fazem pra proteger a população dos riscos? Nada! Sempre metem a desculpinha barata de que a chuva é desastre natural... Ah, chega de conversa pra boi dormir! Entra ano, sai ano e o povo brasileiro, carioca, continua vivendo nessa roleta-russa de que a qualquer momento algo pode matar a gente... De fato ou de raiva. Quando que um dia quem mora no Rio vai poder dizer que tem qualidade de vida? Não dá mais para aceitar goela abaixo tanto descaso. 3,2,1… É DEDO NA CARA!

Pingo no I

Adoro entrar no carro e ouvir as histórias dos taxistas e motoristas... Sempre rende algo bom para essa jornalista que vos escreve. Começo sempre assim: "E aí, tá desde que horas? Vai até a madruga?"

Mas dessa vez, tive surpresa na resposta: "Ih, não, essa é a única do dia, por isso já coloquei aqui... Corrida só em direção a minha casa!" E eu: "Nossa, mas só uma corrida no dia?"

Ele disparou: "Sim! Sou gerente de uma empresa e há um mês me cadastrei no aplicativo. Na hora de voltar pra casa, ligo o aplicativo e faço dinheiro. Já paga a gasolina do mês e ainda rende um extra. Sabe como é, né?". Bora colocar o Pingo no I... Esse é o nosso povo brasileiro...Sempre surpreendente!

Tá feio!

Você consegue ficar sem internet? Eu assumo que não consigo, sou viciada... Até me atrapalha às vezes!

Mas os moradores de São Cristóvão estão sendo obrigados, quase todo final de semana, a ficarem sem a bendita internet e até sem TV a cabo. Sabe por quê? Porque basta chegar a madrugada que a bandidagem vai e rouba os cabos para vender o cobre nos ferros velhos da região!

"É sempre assim. Os caras cortam, roubam e a gente tem que ficar ligando para as companhias virem consertar. É só prejuízo", conta a moradora da Rua Bela, Ana Saraiva.

Quem mora no bairro Imperial, diz que técnicos das empresas já pensam em suspender os serviços, porque consertar não está adiantando.

Isso é canalhice! A gente já paga uma fortuna pra ter um serviço de internet e TV e ainda um bando de vagabundo vem roubar pra atrapalhar mais a situação. Pior é quem ainda tem a coragem de comprar da mão desses safados... A gente morre e não vê de tudo! Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Tem que fiscalizar e tenho dito!

Uma assinatura que vale muito Contribua para mantermos um jornalismo profissional, combatendo às fake news e trazendo informações importantes para você formar a sua opinião. Somente com a sua ajuda poderemos continuar produzindo a maior e melhor cobertura sobre tudo o que acontece no nosso Rio de Janeiro. Assine O Dia