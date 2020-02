Um ano... Cadê as respostas?

Lembro daquele dia como se fosse ontem... Sinceramente, acho que aquelas imagens não vão sair da minha cabeça tão cedo... Ou quem sabe, nunca.

Meu programa de rádio estava pronto. A produção me esperava quando vieram as primeiras informações do incêndio gigantesco no CT do Flamengo, o Ninho do Urubu.

Toda minha programação, seja de rádio ou TV, eu pedi pra que fosse mudada. Pra mim, a prioridade sempre vai ser a notícia! E aí, me veio a difícil e dolorosa missão de noticiar a morte de 10 meninos. Tenho certeza que, você que é mãe jamais vai querer imaginar, sonhar com a possibilidade de perder um filho. Pensem como foi sofrido dizer para aquelas mães que seus filhos, todos com sonhos de serem estrelas de futebol e de ajudarem sua famílias, não iriam voltar pra casa.

E um ano se passou...

Um ano sem respostas, de acordos pendentes, sem ninguém responsabilizado até o momento. Ninguém foi denunciado até agora! Uma série de erros que, cada vez mais, crava dor e sofrimento às famílias...

Na última sexta, CPI na ALERJ para apurar e esclarecer o que aconteceu. Diretoria da antiga e atual gestão foram convocadas, mas ninguém apareceu... Representantes foram enviados! Enquanto sobram milhões para contratações de uma "seleção", falta compaixão da diretoria.

De qualquer forma, vão ter que se apresentar até o dia 14... Não querem por bem, vão por mal!

No sábado, um show de homenagens pela torcida apaixonada no CT do Flamengo. Porém, mais um show de horror da diretoria... Familiares proibidos de participar das homenagens! O presidente disse que as famílias só queriam fazer barulho por causa da presença da imprensa no local... É de embrulhar o estômago tamanho descaso e deboche com essas famílias. Não há dinheiro que traga a vida desses jovens de volta. Dinheiro, nesse caso, é detalhe... Mas é direito deles!

As famílias só querem o que todos que passam por isso querem... Apenas um apoio, um abraço.

3,2,1... É DEDO NA CARA!