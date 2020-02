Site do RioCard está com problemas, e alunos ficam sem transporte para a escola

"Coé piloto, pode dar uma moral, deixando eu entrar pela porta de trás?". A resposta, todo mundo já sabe... É não! Alunos da rede pública do Rio estão sofrendo para conseguir chegar até o destino: a escola. Muitos estão encontrando dificuldade em emitir o Rio Card escolar, tudo porque o site está com problemas (como sempre), devido à grande demanda de acessos... Para que os alunos que estão com problemas de cadastro não fiquem sem frequentar o colégio são distribuídos cartões provisórios... Mas é tanta criança sem a gratuidade que não tem cartão o suficiente! Aí pegam declarações, assinadas pela direção... Tudo para ir e vir pela cidade. Mas, segundo denúncia dos próprios fiscais, as declarações não valem de nada! As empresas proíbem os motoristas de liberarem os alunos, ameaçando descontar dos salários... Como mostra a foto de um comunicado preso em uma cabine. É tudo vigiado por câmeras! Agora você vê... A criançada não tá querendo passear, fazer tour pelo Rio não. Nem com documento nas mãos se respeita mais o cidadão? Como é difícil ser estudante e não ter condições nesse país. Já não basta um ensino fraco... O pobre ainda tem que enfrentar a dificuldade de garantir benefício que é dele por direito. A Secretaria Estadual de Educação informou que há um acordo entre o Ministério Público e a Rio Card, que prevê que todas as empresas de ônibus são obrigadas, no prazo de 30 dias, após o início das aulas, a aceitarem as declarações. Caso algum ônibus não permita, o aluno deve denunciar na Central Fale Ônibus da Fetranspor. Já a Secretaria municipal afirmou que a Fetranspor deve ser ouvida para maiores esclarecimentos. Nem a Fetranspor e nem a Secretaria Municipal de Transportes enviaram resposta. 3,2,1… É DEDO NA CARA!



Pingo no I

Se você já passou pelo Shopping Tijuca ou pela praça Varnhagen, com certeza já ouviu falar da Jaqueline... Ou Jaque, como gosta de ser chamada pelos clientes. Ela é mais um exemplo de mulher que vai à luta sem medo de ser feliz, sabe?

Todos os dias, Jaque sai da Cidade de Deus e vai para Tijuca carregando sua banquinha de balas e doces... Tudo para sustentar os filhos e netos pequenos.

Faça chuva ou sol, Jaque está lá! E se orgulha de nunca ter colocado as crianças para trabalhar.

"Criança minha tem que estudar. Enquanto eu tiver saúde para o trabalho, vou estar aqui dando o meu melhor!". Mas Jaque, mesmo com o sorriso no rosto, também passa dificuldades. "Se eu sentar para abrir meu coração, só sai tristeza," conta ela. A saúde já não está tão boa... Sofre com a pressão alta e dores nas articulações, o que já começa a impedir de trabalhar.

Por isso, os moradores da Tijuca criaram uma vaquinha e também estão arrecadando doações para ajudar Jaqueline, que precisa de alimentos, remédios e material para continuar a trabalhar.

Bora colocar o Pingo no I...

O pouco de cada um se torna muito! Vamos ajudar? O link da vaquinha é: Vaka.me/865183

Tá feio!

Nada se sabe sobre o futuro da Clínica da Família Maria do Socorro, na Rocinha. Com a saída da OS Viva Rio, quem trabalha por lá já está de aviso prévio, que por sinal já está no fim...

E aí, mais uma dúvida: Será que os profissionais vão ser absorvidos e realocados pela Rio Saúde? Tá todo mundo, inclusive médicos e enfermeiros, trabalhando sem saber o dia de amanhã! Muitos já abandonaram e partiram para outros empregos, diante de tanto impasse... Contou um agente. A clínica, que fica na estrada da Gávea, já está com o atendimento comprometido...

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a troca pela Rio Saúde é justamente para melhorar o atendimento à população e que a empresa municipal tem demonstrado eficiência nas unidades que já administra. Ainda garante que todos os profissionais serão absorvidos pela nova gestão, que assume a clínica no próximo dia 21.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Tem que ter um jeito de tirar a saúde do Rio dessa UTI pra ontem, e tenho dito.

