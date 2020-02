Um salve para os garis!

Madrinha da Banda da Barra: 'Momento especial' - Divulgação

Hoje não tem dedo na cara... E sim, a “cara do Rio”... Ou, o cara! Ele leva a alegria no nome, e um sorriso que todo carioca já se acostumou a ver e adorar.Renato Sorriso, o gari mais famoso da cidade, se prepara pra curtir mais um carnaval... E esse, com certeza, tem um gostinho diferente... E muito especial.Desde novembro, ele vem se recuperando de um AVC, que o debilitou e exigiu repouso. Mas ele garante, que mesmo com o problema, o lugar dele é na Sapucaí!“O carnaval é minha vida, foi o que me mostrou pro mundo. Mesmo um pouco devagar, eu vou estar lá, honrando o maior espetáculo da Terra,” conta ele, que já representou o país até nas Olimpíadas de Londres, em 2012.Renato representa uma das classes trabalhadoras mais dignas do Brasil. Se não fossem os garis, toda cidade seria só sujeira... E a gente tem que bater palma pra eles, que não só no Carnaval, mas sim o ano inteiro, merecem ser protagonistas!Ele é um dos reis do Rio... E toda sua classe merece respeito!Que todo o preconceito da população seja varrido junto da ignorância! Viva os garis de todo o Brasil! Parabéns pela Comlurb pelo serviço prestado ao Rio, que de sol a sol, e um sorriso no rosto fazem do nosso carnaval e do Rio uma cidade limpa e claro, mais foliã.Tudo bem que nessa época do ano o lixo pelas ruas é muito maior, tanto que é preciso um reforço no centro e Zona sul... Mas alguém já parou pra pensar o prejuízo ambiental que traz a crise da água?Gente que não consumia água mineral regularmente, tá bebendo... E aí te pergunto... A embalagem vai pra onde?Não é 100% que vai seguir para a reciclagem... Muitas vão se perder pelo caminho e poluindo mais ainda o meio ambiente já tão maltratado.Bora colocar o pingo no I...Essa crise é sem precedentes, e um prejuízo tamanho para todo mundo!Toda vez eu penso... “Esse ano nem vou sair de casa no carnaval!”. Mas basta a primeira nota de marchinha tocar que eu fico como? Já com samba no pé e brilho na cara...Ontem não foi diferente. A Banda da Barra homenageou a Super Rádio Tupi, a minha rádio, que esse ano comemora seus 85 anos. E foi uma honra pra mim ser a madrinha desse momento tão especial e único para tantos cariocas.Afinal, o carnaval é a maior representação da essência do nosso povo, né? A festa traz uma mistura de otimismo e alegria! É quando nossa gente extravasa todo o sofrimento que passa o ano inteiro...E juntar a rádio mais popular com uma banda que tem uma longa história e um mar de gente, é algo inexplicável!O povo mandou seu recado!Por isso se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Foi sensacional e tenho dito!